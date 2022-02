Slováci v tímovej súťaži s jediným bodom: Shiffrinová v Pekingu medailu nezíska!

Slovenskí reprezentanti v alpskom lyžovaní vypadli v nedeľnej tímovej súťaži na ZOH v Pekingu už v osemfinále.

V boji o postup medzi elitnú osmičku nestačili na favorizovaný tím USA na čele s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v stredisku Jen-čching stále čaká na prvý cenný kov. Američania uspeli 3:1, čestný bod pre slovenský

Slovenské kvarteto v zložení Rebeka Jančová, Petra Hromcová, Adam Žampa a Andreas Žampa nemalo bez svojej najväčšej hviezdy Petry Vlhovej proti Američanom čo stratiť.

Osemfinálový boj začali podľa očakávania lepšie ich súperi, keď Shiffrinová v úvodnej paralelnej jazde napriek nevýhodnejšej červenej dráhe zdolala Jančovú o 64 stotín. Druhý bod pre USA pridal River Radamus, pretože Andreas Žampa svoju jazdu nedokončil.

Už po tretej jazde bolo rozhodnuté o postupe USA - Paula Moltzanová bola v cieli suverénne o 1,45 s skôr ako Hromcová. Adam Žampa potom zapísal jediný bod pre svoj tím, v modrej dráhe zdolal Tommyho Forda o 19 stotín sekundy. Američania však bez problémov postúpili, vo štvrťfinále ich čakalo Taliansko.

Andreas Žampa vo svojej jazde riskoval a nedokončil ju. "Rebeka predviedla proti Mikaele Shiffrinovej fantastickú jazdu a aj ja som vedel, že musím dať do toho všetko. River je vynikajúci lyžiar, takže som do toho išiel naplno a myslím si, že to bolo dosť vyrovnané. Vedel som, že musím zariskovať, žiaľ, pošmykol som sa na vnútornej a vypadol. Nás opäť nakopli hokejisti, ktorým gratulujem k bronzu a aj my sme do toho dnes dali srdce," povedal Andreas v prvej reakcii pre RTVS.

Jeho brat Adam Žampa sa v závere postaral aspoň o čestný zápis tímu: "Vedel som, že to je už 0:3, ale chcel som získať aspoň jeden bod pre Slovensko. Sústredil som sa na štart a potom som predviedol plynulú jazdu, takže máme aspoň jeden bod, čo je lepšie ako nemať žiadny. Dali sme do toho všetko. Ja si na ZOH vážim 15. miesto v obrovskom slalome i to, že sme v ňom chvíľu figurovali s bratom na čele pretekov. Teraz sa tešíme na záverečný ceremoniál s hokejistami a cestu domov."

Súťaž na trati "Dúha", ktorú komplikoval nepríjemný vietor, sa išla paralelným vyraďovacím spôsobom od osemfinále a systémom muž na muža, žena na ženu sa v každom národnom dueli rozdelili štyri body. Pri skóre 2:2 o postupe rozhodol lepší súčet časov u dvoch najrýchlejších v oboch kategóriách.

Zlato z Pjongčangu obhajovali Švajčiari, Slováci pred štyrmi rokmi vypadli rovnako v osemfinálovom prvom kole s Nemeckom. Úradujúci majstri sveta z Cortiny sú Nóri, slovenský tím vlani na MS neštartoval.

Do súťaže sa prihlásilo pätnásť družstiev, takže najvyššie nasadené Rakúsko priamo nasadili do štvrťfinále. V nomináciách figuroval jediný zlatý medailista z pekinských individuálnych súťaží - Rakúšan Johannes Strolz predtým zvíťazil v alpskej kombinácii a v slalome získal striebro.

Pozornosť pútalo najmä vystúpenie Shiffrinovej, ktorá v Pekingu trikrát nedokončila súťaž v pozícii spolufavoritky na zlato (slalom, obrovský slalom i kombinácia), v super-G skončila deviata a v zjazde na 18. priečke.

Tímové preteky boli pôvodne v programe hier už v sobotu, ale silný nárazový vietor prinútil Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) a organizátorov preložiť ich na nedeľu, záverečný deň ZOH v Pekingu.



ZOH 2018 - tímová súťaž

konečné poradie: 1. Rakúsko (Katharina Truppeová, Stefan Brennsteiner, Katharina Liensbergerová, Johannes Strolz, Michael Matt, Katharina Huberová), 2. Nemecko (Emma Aicherová, Lena Dürrová, Kira Weidleová, Julian Rauchfuss, Alexander Schmid, Linus Strasser), 3. Nórsko (Mina Fürst Holtmannová, Thea Louise Stjernesundová, Maria Therese Tvibergová, Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad, Henrik Kristoffersen), 4. USA, 5. Francúzsko, 6. Švajčiarsko, 7. Slovinsko, 8. Taliansko, 9. Kanada, 10. Poľsko, 11. ROC, 12. SLOVENSKO (Rebeka Jančová, Andreas Žampa, Petra Hromcová, Adam Žampa)



osemfinále:

USA - SLOVENSKO 3:1

Mikaela Shiffrinová 25,91 - Rebeka JANČOVÁ (+0,64)

River Radamus 24,00 - Andreas ŽAMPA nedokončil

Paula Moltzanová 24,98 - Petra HROMCOVÁ (+1,45)

Tommy Ford (+0,19) - Adam ŽAMPA 24,53



Slovinsko - Kanada 2:2 - postup Slovinska vďaka času

Francúzsko - Česko 3:1

Nórsko - Poľsko 2:2 - postup Nórska vďaka času

Taliansko - ROC 3:1

Nemecko - Švédsko 3:1

Švajčiarsko - Čína 4:0

(pozn.: Rakúsko bolo nasadené priamo do štvrťfinále)



štvrťfinále:

Rakúsko - Slovinsko 3:1

Francúzsko - Nórsko 2:2 - postup Nórska vďaka času

Taliansko - USA 1:3

Nemecko - Švajčiarsko 2:2 - postup Nemecka vďaka času



semifinále:

Rakúsko - Nórsko 2:2 - postup Rakúska vďaka času

USA - Nemecko 1:3



o bronz:

Nórsko - USA 2:2 - výhra Nórska vďaka času

Maria Therese Tvibergová (+0,74) - Paula Moltzanová 24,72

Fabian Wilkens Solheim 24,02 - Tommy Ford (+0,94)

Thea Louise Stjernesundová 24,32 - Mikaela Shiffrinová (+0,52)

Timon Haugan nedokončil- River Radamus 24,04



finále:

Rakúsko - Nemecko 2:2 - výhra Rakúska vďaka času

Katharina Truppeová (+0,52) - Lena Dürrová 24,59

Stefan Brennsteiner 23,72 - Julian Rauchfuss (+0,61)

Katharina Liensbergerová 24,55 - Emma Aicherová nedokončila

Johannes Strolz (+1,30) - Alexander Schmid 23,87