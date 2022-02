Craig Ramsay po triumfe nešetril slovami chvály: Týmto hráčom som veril od prvého dňa

Slovenskí hokejisti to dokázali! V súboji o 3. miesto na ZOH 2022 proti Švédsku zvíťazili jednoznačne 4:0 a zaslúžene sa tešia zo zisku bronzových medailí. Obrovský podiel na tomto historickom úspechu má kanadský tréner Craig Ramsay (70).

„Za 50 a viac rokov, čo som pri hokeji, som nevidel taký tím, kde každý jeden hráč ´položil život´ za to, aby vyhral zápas. Komunikácia na striedačka i na ľade bola neskutočná a vtedy viete, že ste jeden tím. Týmto hráčom som veril od prvého dňa a povedal som im jednu vec: ´Pokúsime sa vyhrať každý jeden zápas´. To sa nedá, nikdy nevyhráte každý zápas, ale dôležité je, že sa o to musíte pokúsiť. Vidieť to na tom, že sme každého prestrieľali. I zápasy, ktoré sme prehrali, sme chceli vyhrať. A to je to najdôležitejšie, to, čo sa snažíme spraviť na Slovensku," skúsený odborník nešetril slovami chvály.