Otec supertalentu Juraj Slafkovský st. o synových začiatkoch: Hokejku mal v ruke vždy!

Vychovať na Slovensku z malého chlapca úspešného hokejového ostrostrelca, to pre rodičov nie je vôbec jednoduchá úloha. Svoje o tom vie aj otec Juraj Slafkovský st., ktorý pre Nový Čas vyrozprával príbeh slovenského supertalentu, ktorému sa predpovedá žiarivá budúcnosť v NHL.

„Keď mal Juraj okolo 5-6 rokov, išiel so svojím kamarátom vyskúšať šťastie do tímu HC Košice. Chytilo ho to a do dnešného dňa v tom pokračuje,“ uviedol ešte vlani pre Nový Čas Slafkovský st. s tým, že popri tom hokeji bola aj škola, ale hokej bol vždy na prvom mieste.dodal otec mladého supertalentu.

Čo sa týka budúcnosti, vyjadruje sa opatrne. „V 17 rokoch mu do profesionality ešte nejaký ten krôčik chýba. Snažíme sa veci brať krok za krokom. Juraj mal nad rovesníkmi vždy výhodu veľkej a pevnej stavby tela. V tomto prípade zohrala úlohu asi genetika, nakoľko sme obaja s manželkou vysokí. Vďaka tomu hrával vždy so staršími chlapcami a prichádzal do styku s vyspelejším hokejom. Časom sme videli, že sú mu už Košice malé a tak sme hľadali lepšie podmienky v zahraničí,“ vysvetlil Slafkovský st. „Dnes sa dostáva do kontaktu s tou najvyššou úrovňou. Uvidíme, čo však prinesie budúcnosť,“ uzavrel Slafkovský st.