Národný hrdina Juraj Slafkovský: Z Pekingu jednotkou draftu? Vtipný odkaz slovenského ostrostrelca

Oslavné ódy idú zo všetkých strán. Talentovaný útočník Juraj Slafkovský (17) si za posledný rok urobil v hokejovom svete skvelé meno.

Navyše výkonom, ktorým sa prezentoval na ZOH v Pekingu sa momentálne bez debaty zaradil medzi národných hrdinov. Po vydretom bronze proti Švédom mal mladík skvelú náladu a domov poslal prostredníctvom kamier vtipný odkaz.

Slová chvály sa na 100 kg vážiaceho ostrostrelca valili už hneď po jeho debutovom olympijskom predstavení. Otvárací zápas proti Fínom síce začal až vo štvrtej formácii, napriek tomu dokázal streliť dva góly. Talentovaný mladík z Košíc zároveň svojím gólom prepísal olympijskú históriu. Stal sa totiž najmladším strelcom na ZOH od roku 1984. Gól v zápase proti Fínsku vsietil vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dní.





Dvojgólový megakoncert v malom veľkom finále proti Švédom bol len fenomenálnou čerešničkou na torte. Ten prvý bol podľa neho ako z bufetu, druhým pečatil víťazstvo do prázdnej brány za stavu 2:0. „Najdôležitejšie je, že sme to tímovým výkonom dali. Zaslúžili sme si to za celý turnaj, za naše predvedené výkony. Prvý gól bol akoby z bufetu, ale ak máte potrebné šťastie, tak potom sa môže podariť aj takýto úspech,“ zhodnotil s obrovským úsmevom na tvári v mixzóne v rozhovore pre RTVS.