Rusi zlomili odpor Dánov až v dramatickom závere a postupujú do semifinále

Reprezentanti Ruského olympijského výboru (ROC) postúpili do semifinále olympijského hokejového turnaja v Pekingu. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali Dánsko 3:1.

Obhajca titulu je druhý istý semifinalista, prvým sa stali slovenskí reprezentanti po víťazstve nad USA 3:2 po samostatných nájazdoch.

ZOH 2022 - hokej

Štvrťfinále:

ROC - Dánsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 14. Šipačov (Gusev, Jakovlev), 35. Nesterov (Gusev, Gricjuk), 56. Vojnov (Šipačov, Gricjuk) - 23. F. Nielsen (Bau Hansen, M. Lauridsen)

Prvá tretina priniesla výraznú hernú dominanciu favorizovaného ruského výberu. Na strely ju vyhral 18:1, no prevahu dlho nevedel prejaviť na skóre. V 10. minúte to nevyšlo dvojici Šipačov - Galijev, ktorí neuspeli pred brankárom Dahmom. V 14. minúte sa hráči ROC usadili v útočnom pásme a Šipačov otvoril skóre po dorážke Gusevovej strely - 1:0. Dáni aj naďalej čelili ofenzívnej aktivite ruských hráčov, avšak do konca prvej časti ich nepustili do vyložených príležitostí.

Po prvej prestávke sa obraz hry zmenil, Dáni boli odvážnejší a rýchlejšie vyvážali puky z vlastného pásma. V 23. minúte vyťažili zo zmätku okolo brankára Fedotova a Frans Nielsen vyrovnal - 1:1. Ruskí hráči sa postupne vrátili k ofenzívnejšej hre a častému držaniu puku a v 35. minúte získali späť tesný náskok. Dáni doplatili na stratu puku vo vlastnom obrannom pásme, po ktorej sa k strele dostal obranca Nesterov a prestrelil Dahma - 2:1. Náskok favorita v následnom protiútoku nezvýšil Semjomov.

V 45. minúte nevyrovnal v sľubnej šanci Bödker. Dáni sa v tretej časti vrátili k aktívnejšej hre. V snahe o vyrovnanie viackrát zariskovali a Rusi sa následne dostali do viacerých nebezpečných brejkov. V 55. minúte brankár Fedotov podržal svoj tím po zakončení Nielsena z prečíslenia. Dánov to mrzelo dvojnásobne, pretože krátko na to sa tím ROC dostal k presilovke, v ktorej obranca Vojnov poistil náskok favorita - 3:1. Dáni sa v závere dostali k hre bez brankára, v ktorej sa usadili v útočnom pásme a viackrát ohrozili Fedotova, ale ten už neinkasoval.