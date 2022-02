Shiffrinovú podporuje v časoch nezdaru nórsky partner Kilde: Milujem ťa, Mikaela!

Nór Aleksander Aamodt Kilde a Američanka Mikaela Shiffrinová patria k najsledovanejším persónam čínskej zimnej olympiády. Ich láska prechádzala od vlaňajšieho júna rôznymi fázami, momentálne nedajú jeden na druhého dopustiť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V Pekingu sa vzájomne podporujú, ak sa to dá, spoločne navštevujú preteky. Dvojnásobná olympijská šampiónka v zjazdovom lyžovaní Shiffrinová bola veľkou medailovou nádejou USA, no rehabilitovať sa jej po dvoch nezdaroch v slalome a obrovskom slalome nepodarilo ani do tretice v super G. Na druhej strane Kilde získal striebro v alpskej kombinácii a pomohli mu aj rady od jeho americkej partnerky.

"Rozprávať sa s ňou je niečo úžasné,“ povedal zamilovaný Kilde a s úsmevom pokračoval: "Podporujeme sa v dobrom aj v zlom, to je dôvod prečo má človek partnera. Mikaela to spĺňa na sto percent."

Shiffrinová je vzhľadom na jej dlhodobo výborné výsledky jedným z najznámejších športovcov na svete. Aj preto to jej predchádzajúci partneri s ňou nemali neľahké, museli čeliť zvýšenej pozornosti fanúšikov aj médií.

"Je ťažké nájsť niekoho, kto akceptuje fakt, že ste v centre pozornosti. Teraz mám Aleksandra a on je skvelý. Obaja sme pod rovnakým tlakom, obaja robíme prakticky to isté. A on je z toho veľmi nadšený, ako to spolu zvládame," okomentovala trojnásobná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu a šesťnásobná majsterka sveta Shiffrinová.

Kilde po neúspechu jeho partnerky v jej parádnej disciplíne slalome zverejnil na sociálnej sieti Instagram fotku, ako jedna z dvoch najväčších favoritiek sedí sklamaná na svahu. Pridal k tomu aj úprimný popis: "Aj toto sa stáva vrcholovým športovcom, je to súčasť procesu. Milujem ťa, Mikaela."

Podobne známym, aj keď menej prominentným zjazdárskym párom sú Švajčiarka Michelle Gisinová a Talian Luca De Aliprandini. "Všetko je ľahšie, ak s partnerom zdieľate svoje zamestnanie," povedala Gisinová, bronzová medailistka z nedávneho super G na ZOH 2022.