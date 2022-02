Nemôže za to iba zranenie: Petra Vlhová prezradila, prečo skončila na olympijských hrách

Slovenskú zlatú medailistku Petru Vlhovú trápi zápal členkovej šľachy, avšak to nie je jediný dôvod, prečo sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na olympijských hrách v Pekingu.

V skorých nedeľňajších ranných hodinách zastihla Slovensko prekvapujúca informácia o predčasnom konci pomerne čerstvej zlatej olympijskej medailistky Petry Vlhovej na zimných olympijských hrách v Pekingu.

Tréner slovenskej pretekárky Mauro Pini hovoril v tlačovej správe SOŠV o zhoršení zápalu členkovej šľachy. Práve to malo byť hlavným dôvodom, prečo sa fantastická lyžiarka rozhodla predčasne opustiť Peking. Celú situácia však chcela uviesť svojim fanúšikom na pravú mieru aj samotná pretekárka.

Vlhová v rozhovore pre RTVS zdôraznila, že boj o olympijské zlato v slalome bol pre ňu fyzicky i mentálne vyčerpávajúci. Po návrate z olympiády sa chce čo najlepšie pripraviť na ďalšie preteky Svetového pohára a zabojovať o obhajobu veľkého glóbusu.

"Určite to nebolo ľahké rozhodnutie. Trápi ma zranenie, ale nie je zasa také rozsiahle, aby ma limitovalo nastúpiť v kombinácii. Dlho som o tom premýšľala. Celý život som chcela získať olympijské zlato v slalome, mentálne aj fyzicky ma to vyčerpalo. Som prázdna, všetko som dala do toho slalomu. Cítim, že by som v kombinácii nebola stopercentná, mohla by som sa zraniť. Po olympiáde má ešte čaká dosť pretekov a mám šancu vyhrať veľký glóbus. Rozhodnutie neštartovať v kombinácii som spravila po konzultácii s Maurom a všetci v tíme ma podporili. Chcem ísť domov, urobiť si reset a byť na 120 percent pripravená na boj o veľký glóbus," uviedla pre RTVS držiteľka siedmich medailí z vrcholných podujatí.