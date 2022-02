Obranca Mário Grman je na 9. pokus konečne negatívny: Odlietam, ale späť do Fínska!

Nočná mora sa skončila! Hokejista Mário Grman (24) sa na 9. pokus dočkal negatívneho PCR testu. Reprezentačný obranca ako jediný zatiaľ neodcestoval do dejiska zimných hier a vyše týždňa trčal v karanténe v bratislavskom hoteli. Denníku Nový Čas prezradil, že smer Peking ani nenaberie!

Grman pricestoval na zraz do Bratislavy 30. januára a odvtedy neopustil hotelovú izbu.

„Neuveríte, ale mal som osem dní za sebou pozitívny test na covid, ale pritom som nepociťoval žiadne príznaky. Konečne až teraz mi na 9. pokus vyšiel negatívny test,“ povedal na úvod Mário Grman. Na otázku, či ešte existuje šanca, že by sa pridal k hokejovej výprave a odletel do Pekingu, reagoval:

„To už nemá zmysel. Potreboval by som znova byť ešte tri dni navyše v karanténe a mať tri ďalšie testy negatívne. Navyše som v taxi tíme, museli by sa prakticky zraniť dvaja obrancovia. Keby som aj do Pekingu doletel, nestihol by som odohrať ani jeden duel v základnej skupine.“

Talentovaný obranca sa už zmieril s tým, že prišiel o premiérovú účasť pod piatimi kruhmi. „Žiaľ, je to tak. Vraciam sa späť do Fínska, kde sa pripojím do tréningového procesu môjho klubu a odtiaľ budem na diaľku chalanom v Pekingu držať palce,“ dodal hráč fínskeho celku HPK Hämeenlinna.