Slovenskí biatlonisti v Pekingu neprekvapili, najlepší bol Šima: Zlato získal Fillon Maillet

Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet (29) získal na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 20 km.

Líder celkového poradia Svetového pohára triumfoval s náskokom 14,8 s pred Bielorusom Antonom Smolskim. Na bronzovej priečke skončil obhajca zlata z Pjongčangu 2018 Nór Johannes Tignes Bö, ktorý za víťazom zaostal o 31,1 s.

Zo štvorice slovenských reprezentantov si najlepšie počínal Michal Šima, ktorý bol v cieli s dvoma trestnými minútami 43. so stratou 5:21,6 min na Fillona Mailleta. Olympijský debutant Tomáš Sklenárik minul päť terčov a klasifikovali ho na 80. priečke (+9:20,7). Matej Baloga bol so štyrmi chybami na strelnici 84. (+9:59,7) Preteky nevyšli Šimonovi Bartkovi, so siedmimi trestnými minútami sa zaradil na 88. miesto (+11:04).

V utorňajších pretekoch vládli v najvzdialenejšom centre olympiády v Čang-ťia-kchou lepšie podmienky ako počas miešanej štafety. Na strelnici nefúkal taký silný vietor. Fillon Maiilet si v ležke i na stojke pripísal na konto jednu trestnú minútu. Vďaka výbornému bežeckému výkonu sa však vyšvihol na najvyšší stupienok. Fillon Maillet získal prvé olympijské zlato a nadviazal na svojho krajana Martina Fourcadeho, ktorý v individuáli nenašiel premožiteľa na ZOH 2014 v Soči. Smolski predviedol čistú streľbu, no bežecky výrazne zaostal za Fillonom Mailletom, čo ho pripravilo o najcennejší kov.

Preteky mal skvele rozbehnuté Maxim Cvetkov reprezentujúci Ruský olympijský výbor. So štartovým číslom jeden bol dlho v hre o zlato, minul však posledný z 20 terčov a napokon obsadil štvrté miesto, keď na záverečných štyroch kilometroch bežecky nestačil na J.T. Böa. Nór zaváhal hneď na úvodnej ležke, ďalšiu trestnú minútu pridal na záverečnej stojke. Ďalší zo spolufavoritov Francúz Emil Jacquelin pochoval šance na medailu dvoma chybami na stojke.

Šima, ktorý v miešanej štafete netrafil ani jeden terč, bol v utorňajších pretekoch v ležke bezchybný. Na stojke netrafil dva terče. "Neviem, či to bol reparát za nevydarené vystúpenie v miešanej štafete. Konečne mi však v tejto sezóne vo vytrvalostných pretekoch vyšla streľba. Doteraz to bolo na strelnici dosť zlé. Mrzia ma chyby na stojke. Dnešný výsledok je však pre mňa povzbudením pred ďalšími pretekmi," uviedol pre RTVS Šima, ktorý sa postaral o najlepší tohtosezónny výsledok slovenského mužského biatlonu vo vytrvalostných pretekoch.

Sklenárik v olympijskej premiére doplatil na chyby na strelnici. "Veľmi ma to mrzí. Nič s tým neurobím, musím to celé prebrať s trénerom. Bolo to veľmi náročné, na takto ťažkej trati som ešte nebežal. Pokúsim sa to v ďalších pretekoch napraviť. Budem sa snažiť vylepšiť dnešné vystúpenie."