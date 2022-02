Dráma v super-G! Mayer o stotiny predstihol Američana, oslavoval aj priateľ Shiffrinovej

Rakúsky lyžiar Matthias Mayer (31) obhájil zlatú olympijskú medailu v super-G.

V utorňajšej súťaži na ZOH 2022 v Pekingu predstihol o 4 stotiny sekundy Američana Ryana Cochrana-Siegleho, tretie miesto obsadil Nór Aleksander Aamodt Kilde s odstupom 0,42 s. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Tridsaťjedenročný Mayer sa stal už trojnásobným olympijským šampiónom a prvým alpským lyžiarom v histórii, ktorý triumfoval na troch ZOH za sebou. V superobrovskom slalome obhájil titul z Pjongčangu 2018, v Soči 2014 sa radoval v zjazde. V súčte s bronzom z pondelňajšieho zjazdu je najúspešnejší alpský lyžiar z Rakúska pod piatimi kruhmi. S bilanciou 3-0-1 prekonal krajanov Toniho Sailera (3-0-0) či Hermanna Maiera (2-1-1).

Na trati "Skala" sa lyžiari pustili hneď zo štartu do strmého "padáka", absolvovali aj zradnú kompresiu a kĺzavý záver. Mayer s číslom 13 sa v štartovej búdke pošmykol a musel sa odrážať na druhý pokus. Na poslednom medzičase zaostával o 23 stotín za Kildem, no do záverečného úseku si priviezol rýchlosť a výrazne prekonal dovtedajšieho lídra. Vzápäť išiel Cochran-Siegle a dramatický súboj vyznel tesne v prospech Mayera.

Víťaz zjazdu Beat Feuz zo Švajčiarska minul bránku a preteky nedokončil rovnako ako jeho krajan a vedúci muž celkového poradia Svetového pohára Marco Odermatt. Pôvodne sa mal v super-G predstaviť aj slovenský reprezentant Andreas Žampa, ale po neskoršom prílete do Číny sa zameral na obrovský slalom.