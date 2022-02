Fialkové majú v Pekingu jasný plán, Ivona: Netreba sa opúšťať!

Sestry Fialkové chcú čo najrýchlejšie hodiť za hlavu nevydarený úvod zimných olympijských hier v Pekingu a sústrediť sa na druhú časť biatlonového programu, v ktorom chcú podať lepšie výkony a zabojovať o lepšie výsledky.

Po nevydarenom mixe sa slovenským biatlonistkám nedarilo podľa predstáv ani v pondelkových vytrvalostných pretekoch.

Lepšie skončila Paulína Fialková, ktorá mala streleckú bilanciu 0-2-1-1 a s mankom necelých päť minút na víťazku Denise Herrmannovú z Nemecka obsadila 42. miesto. "Určite s tým nie som spokojná. Nepodala som svoj dobrý výkon. Mrzí ma hlavne tá druhá položka, pretože sa mi veľmi klepali nohy a nedokázala som ju ustáť. Je to vec, s ktorou dlhodobo bojujem a neviem s ňou nič spraviť a dnes to prišlo práve na tej prvej stojke," povedala pre TASR.

Na ďalších dvoch položkách minula po jednom terči a so štyrmi chybami nemohla pomýšľať na lepšie umiestnenie. Navyše, keď v centre Čang-ťia-kchou oproti predchádzajúcim dňom ustal vietor. "Štyri chyby sú veľa, pretože podmienky na strelnici boli naozaj dobré. Ani na trati sa mi nedarilo tak, ako na poslednom Svetovom pohári v Ansterselve. Tam som sa už cítila dobre, ale tu ma to telo zatiaľ nechce pustiť," povedala staršia zo sestier, ktorá v talianskom stredisku obsadila vo vytrvalostných pretekoch 16. a v hromadných dokonca 11. miesto.

"Bojujem s tým, snažím sa to prelomiť a verím, že v druhej časti olympiády sa to zmení. Ako vždy dám do toho všetko a dúfam, že to pôjde."

V nej čaká slovenské biatlonistky 11. februára šprint na 7,5 km a podľa jeho výsledkov stíhačka (13. 2.) a teoreticky preteky s hromadným štartom (19. 2.). Štafeta je na programe 16. februára. Aj mladšia zo sestier Ivona Fialková už upiera zrak k nasledujúcim disciplínam, keďže tie úvodné sa jej nevydarili.

V pondelok si pokazila preteky rovnako ako Paulína na prvej stojke, keď netrafila až štyri terče. "Veľmi ťažko k tomu niečo povedať. Tá položka mi nesadla a pokazila som si ňou celé preteky. Na ostatných položkách i na trati to pritom bolo dobre a cítila som sa dobre. Na ležke som sa dokázala spamätať z tej štafety a nastaviť sa na to, že to padá, no potom prišla tá stojka," povzdychla si.

Na úvodnej položke strieľala zo zadných stavov, aby sa schovala pred meniacim sa vetrom. "Chcela som ísť na istotu, nech sa skryjem za ostatné pretekárky, ale možno bola lepšia taktika dlhšie sa vydýchať po zjazde a ísť viac dopredu," zamyslela sa.

Ivonu Fialkovú mrzela pokazená položka o to viac, že mala na trati 19. čas na úrovni Švédky Hanny Öbergovej. "Treba to zahodiť za hlavu. Šprint sú nové preteky, ktoré nemajú s vytrvalostnými nič spoločné, takže treba ísť zase naplno. Netreba sa opúšťať, že nevyšli preteky a všetko bude zlé. Stále je tu šprint, naň nadväzuje stíhačka, ktorá mi v tejto sezóne ide najlepšie. Takže ešte je tu šanca, budem bojovať do posledných pretekov a potom budem hodnotiť," dodala.