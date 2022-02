Paulína Fialková nepremenila skvelý štart na lepší výsledok: Zlato získala Nemka Herrmannová

Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová získala na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.

V pondelok urobila jedinú chybu na strelnici a triumfovala s náskokom 9,4 sekundy pred Francúzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou. Bronz putuje do Nórska zásluhou Nórky Marty Olsbu Röiselandovej (+15,3).

Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie Paulína Fialková, ktorá so štyrmi chybami obsadila 42. miesto (+4:58,0 min.). Jej sestra Ivona Fialková skončila so šiestimi chybami na 46. priečke (+5:41,5), Henrieta Horvátová bola 68. (+8:03,4) a Veronika Machyniaková 83. (+11:09,0).

Druhú biatlonovú súťaž na ZOH, prvú ženskú, sprevádzali v najvzdialenejšom centre olympiády v Čang-ťia-kchou náročné podmienky, na strelnici situáciu komplikoval vietor, i keď nebol až taký silný a nepredvídateľný ako v mix štafete.

Röiselandová so štartovým číslom 1 rozbehla preteky vo vysokom tempe, suverénna líderka Svetového pohára si však hneď na prvej streľbe po chybe pripísala jednu trestnú minútu, čo využila čisto strieľajúca Nemka Dorothea Wiererová, aby sa dostala do vedenia. Ešte lepšie vyšiel potom prvý úsek Švédke Elvire Öbergovej, ktorá mala po prvej ležke najlepší čas a viedla pred Nórkou Tirill Eckhofovou (+4,2) a Hermannovou (+13,2).

Röiselandová si držala rýchle tempo, na druhej i tretej položke bola bezchybná. Rovnako fantasticky však bežala aj Chevalierová-Bouchetová, Francúzka mala po troch položkách čistú streľbu a priebežne viedla o 10 sekúnd pred úradujúcou majsterkou sveta Češkou Markétou Davidovou a 25 s pred nórskou súperkou. V polovici pretekov však výrazne zrýchlila Bieloruska Dzinara Alimbekavová, ktorá neminula ani raz a po tretej streľbe sa vyhupla na čelo s náskokom 7,4 s pred Chevalierovou-Bouchetovou.

Dve tváre ukázala Francúzka Julia Simonová, ktorá prvé dve položky odstrieľala čisto a ešte po 7,9 km priebežne viedla. V druhej polovici pretekov sa však po štyroch chybách na strelnici prepadla poradím až do tretej desiatky. Röiselandová prišla o šancu na zlato po chybe na štvrtej streľbe, po ktorej sa dostala prvýkrát do vedenia Hermannová. Nemka predviedla úžasný finiš a v cieli mala náskok 15,3 s pred Nórkou.

Chevalierová-Bouchetová až na štvrtej položke prvýkrát minula, čo ju mohlo mrzieť, v cieli sa zaradila o 9,4 s na druhú priečku za Hermannovú. Podobne si nechala svoju prvú chybu až na záverečnú stojku Alimbekavová, ktorá ju úplne vykoľajila, záver nezvládla ani bežecky a klesla až na piatu priečku (+31,7). Posledný 20. výstrel stál medailu aj Češku Davidovú, ktorá skončila na šiestom mieste. Preteky sa nevydarili Švédkam, obhajkyňa zlata Hanna Öbergová obsadila až 16. miesto (+2:23,1 min).

Paulína Fialková nedokázala zopakovať úspech z Pjongčangu 2018, kde skončila na piatom mieste. V pondelok vyštartovala s číslom 6, na prvej ležke zastrieľala čisto a priebežne sa zaradila na druhú pozíciu za vedúcu Wiererovú. Celkovo bola po nej dvanásta. Menej jej potom vyšla prvá stojka, v ktorej si pripísala dve trestné minúty a klesla na priebežnú 51. priečku.

V druhej streľba v ľahu i stoji minula zhodne po jednom terči, v cieli mala na víťazku stratu 4:58,0 min. "Štyri chyby je, samozrejme, veľa. Dnes tie podmienky na trati i strelnici boli oveľa lepšie, boli to normálne podmienky ako vo Svetovom pohári, kde sa so štyrmi chybami nedá zvíťaziť. Na prvej stojke sa mi trochu triasli nohy, inak to bolo OK. Celkovo sa na trati zatiaľ necítim veľmi dobre, aj keď dnes to nebolo také extrémne zamrznuté a išlo sa mi lepšie ako v mix štafete," povedala Paulína Fialková pre RTVS.

Jej sestra Ivona bola v ľahu bezchybná, v druhej položke však prišli štyri chyby, čo znamenalo koniec nádejí na dobrý výsledok. Následne pridala ešte dve chyby. "Šesť trestných minút je veľa. Ťažko povedať, čo sa stalo na druhej streľbe. Športovec veľmi chce a potom urobí chyby, po ktorých ani nevie, čo sa vlastne stalo.

Mrzí ma to, lebo na trati som sa cítila veľmi dobre, ale neviem zladiť do jedných pretekov všetky komponenty, ktoré patria do biatlonu. Podmienky boli v poriadku, aj vietor bol konštantný, takže to boli pekné biatlonové preteky. Aj u mňa to bolo v poriadku, až na tú jednu položku, ktorá mi pokazila celé preteky," uviedla Ivona Fialková.

Horvátová a Machyniaková v olympijskej premiére zaostali výraznejšie, Horvátová sa po troch chybách umiestnila na 68. a Machyniaková s piatimi trestnými minútami na 83. priečke.