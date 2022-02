Športovci trávia olympiádu v uzavretých bublinách: Jedlo im na stôl nosia roboty!

Hry v bezkontaktnom režime. Celosvetová pandémia koronavírusu ovplyvňuje aj najväčšie športové podujatie planéty.

Účastníci zimnej olympiády v Pekingu fungujú v režime prísnych opatrení a obmedzení. Aj preto tri najdôležitejšie imperatívy organizátorov sú: testuj, sleduj, izoluj. Niet divu, že kvôli striktným hygienickým nariadeniam jedlo na stôl nosia roboty. Olympiáda je s prísnejšími pravidlami ako vlani v Tokiu. Každý člen výpravy musí byť zaočkovaný. Ak nie, skončí v trojtýždňovej izolácii. Očkovaní športovci nemusia ísť do karantény. Môžu sa pohybovať v uzavretej bubline.

Tá zahŕňa športoviská, ubytovacie a stravovacie priestory či prístup na slávnostné otvorenie a zakončenie hier. Za porušenie pravidiel hrozia účastníkom pokuty a môže im byť odobratá akreditácia. V bubline žijú športovci, usporiadatelia, funkcionári, novinári, ako aj dobrovoľníci. Z milióna záujemcov ich úrady vybrali 20-tisíc.

Účastníci ZOH majú tiež vlastný dopravný systém. Všetci sú povinní absolvovať každý deň PCR test. V olympijskej dedine nie sú k dispozícii žiadne bary. Vlani v Tokiu sa olympiáda uskutočnila na prázdnych štadiónoch. Čína požiadala Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby sa hier nezúčastnili diváci zo zahraničia. Na tribúnach tak môžu byť iba čínski fanúšikovia. „Pomôže to rastu zimných športov v Číne a zabezpečí to atmosféru na športoviskách,“ uviedol MOV. V najľudnatejšej krajine sveta je zaočkovaných 1,05 miliardy ľudí. Podobne ako v Tokiu by mali všetci športovci najneskôr 48 hodín po skončení svojej súťaže opustiť krajinu.

Covid pravidlá v Pekingu