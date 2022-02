Koristek zvládol debut na olympiáde: Organizátori si na nás pripravili Mordor!

Slovenský reprezentant Ján Koristek (25) má za sebou debut pod piatimi kruhmi a po 45. mieste v úvodnej disciplíne je s výsledok spokojný.

Oproti štartovej listine sa v skiatlone posunul o sedem miest a i keď si siahol na dno síl, náročnú trať v Čang-ťia-kchou zvládol až do konca.

Zo 69 štartujúcich súťaž dokončilo 49 pretekárov. "V prvom rade som veľmi rád, že som to dotiahol a nachádzam sa v cieli zdarne a nie predčasne. Mal som namále, keď som počul hlásateľa, že Boľšunov ide do posledného kola a ja som sa nachádzal práve na štadióne. No vtedy som si hovoril, že to ma už nemôžu stiahnuť, nakoplo ma to a s Čechom Peťom Knopom sme obaja zapli naplno. V poslednom kole som pozbieral ešte pár síl a posunuli sme sa o dve miesta," povedal Koristek, ktorý prišiel do cieľa spolu s Knopom a tesne za nimi finišoval ďalší Čech Adam Fellner.

Štartové poradie určovali FIS body a slovenský reprezentant sa tak oproti nemu posunul v cieli o sedem priečok vyššie: "Keď som videl včera štartovku, tak som si pomyslel, že budem rád, keď to obhájim. Podarilo sa mi posunúť o sedem miest, takže z mojej strany je to veľká spokojnosť a som rád, že práca, ktorú sme počas roka odviedli s trénerom sa vyplatila."

Počas 15 km klasickou a 15 voľnou technikou zažil na náročnej trati s tiahlymi stúpaniami dve krízy. "Po štarte som sa snažil držať vpredu, no tempo lídrov bolo vysoké. Prvé dve kolá na klasike boli náročné, vytrpel som si to, ale som rád, že som sa potom rozbehol. Krízu som mal ešte, keď som prezul do skejtovej techniky.

Myslel som si, že dostanem kŕče do lýtok, zubami nechtami som sa snažil udržať Peťa Knopa. Po skúsenostiach s vetrom som si vravel, že musím ísť s niekým, aby som trochu pošetril sily a potiahli sme sa. Vyšlo nám to doslova na chlp a podarilo sa nám ujsť najlepším," povedal.

V Čang-ťia-kchou sa v nedeľu o čosi zlepšili podmienky a počas pretekov už nebol až taký veľký mráz. "Som rád, že sa nám ´oteplilo´, dá sa povedať, že -9 je v týchto podmienkach už teplo," zavtipkoval Koristek. "Navyše ustal vietor, takže čo sa toho týka, bolo to fajn. No táto trať v tejto nadmorskej výške je veľmi náročná. Stúpať toľko na 30 km, organizátori si na nás pripravili Mordor."