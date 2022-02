Aj legendárny akčný hrdina niesol olympijský oheň: Jackie Chan skoro zmrzol na Veľkom čínskom múre

Čína kvôli korone upustila od behu celou krajinou a tesne pred otvorením zorganizovala trojdňovú akciu na svojej najväčšej turistickej pýche – na Veľkom čínskom múre, kde všetky čínske športové esá zatienil legendárny Jackie Chan (67).

Na hollywoodsku hviezdu bolo zvedavých mnoho ľudí, ktorých neodradili ani prísne opatrenia v krajine! Lákali ich mená svojich bývalých športovcov a športovkýň, ktorí si mali pochodeň odovzdávať v štafetovom behu, no z prítomnosti akčného hrdinu boli všetci nadšení.

Jackie Chan and Olympic medallists were at the Great Wall for the second day of the Torch Relay! 🔥



The Olympic flame arrived in China last year, making Beijing the first city to welcome the flame for both Olympic Summer and Winter Games. #Beijing2022 ¦ #StrongerTogether pic.twitter.com/7UJcm1J6pE