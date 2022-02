Deti písali olympionikom do Pekingu: Milá Petra, nech zažiari tvoja hviezda!

Práve tie pohotovo zareagovali na výzvu Slovenského olympijského a športového výboru a poslali našim reprezentantom do Pekingu milé, vtipné a niekedy až dojímavé odkazy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Niektoré známe mená sa totiž stali ich idolmi a raz by to chceli dopracovať tiež takto ďaleko.Logicky najviac detských sympatií smeruje k najväčšej slovenskej medailovej nádeji Petre Vlhovej.

Liptáčka zabojuje o svoj prvý olympijský kov zajtra skoro ráno nášho času v obrovskom slalome. „Milá Petra Vlhová! Sledujeme ťa, celá rodina. Prajeme ti, aby si vyhrala. Nech zažiari tvoja hviezda. Dokážeš to! My ti veríme. Keď nevládzeš, tak nájdi v sebe silu. Viem, že na to máš,“ povzbudil ju na diaľku malý fanúšik.

Hoci biatlonistom v miešanej štafete vstup do hier veľmi nevyšiel, doma sa tešia značnej podpore aj medzi školákmi. Paulínu Fialkovú takto pozdravil jeden z nich: „Ja mám veľmi rád zbrane, niekoľko som si ich aj vyrobil. Veľmi rád strieľam z gumipušky, ale nejde mi to tak, ako tebe. Si veľmi dobrá. Prajem ti, aby si všetko vyhrala. Obzvlášť v Pekingu. Tvoj fanúšik Marek.“

Snoubordistka Klaudia Medlová musela pre problémy s kolenom odrieknuť včerajší štart v slopestyle. Hádam to malého priaznivca sympatickej Bratislavčanky neodradilo: „Klaudia, prajem ti, aby si to vyhrala. Sústreď sa a snaž sa. Nemysli na nič, čo by ťa sklamalo alebo nahnevalo,“ odkázal jej.