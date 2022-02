Zjazdársky matuzalem Carlos Maeder z Ghany: Dúfa, že príde do cieľa

Je najstarším alpským lyžiarom na pekinských svahoch! Carlos Maeder z Ghany má 43 rokov a v Číne čoskoro absolvuje olympijskú premiéru. Ako jediný športovec tejto krajiny bol automaticky aj vlajkonosičom na piatkovom slávnostnom otvorení hier.

Ide v stopách svojho lyžiarskeho kolegu „snežného leoparda“ Kwamema Nkrumaha-Acheamponga, ktorý bol vo Vancouveri 2010 prvým Ghančaom na ZOH a v slalome skončil na predposlednom 53. mieste. Cesta Maedera pod päť kruhov nebola jednoduchá. „Mama bola sama a nemohla ma uživiť, tak ma dala na adopciu. Vychovávala ma švajčiarska rodina. Keďže udržiavala kontakt s mamou, ghanská kultúra mi nie je cudzia. Často cestujem do Cape Coast na návštevu ku príbuzným,“ napísal vo svojom blogu.

S lyžovaním začal ako trojročný, no potom ho viac zlákal futbal. Na kopce sa vrátil až pred piatimi rokmi. Mal v pláne dostať sa na predchádzajúce hry v kórejskom Pjongčangu, ale nepochodil. „Dostal som olympijské štipendium. Bolo to úžasné, lebo s mojím rozpočtom to nie jednoduché. Nemôžem si dovoliť ani trénera. Kvôli pandémii som stratil rok na prípravu a potom prišlo zranenie. Nestihol som sa kvalifikovať.“

Do Pekingu sa neprišiel len nadýchať nevšednej olympijskej atmosféry. „Beriem to veľmi vážne. Inak by som toľko neinvestoval, necestoval a zaobišiel by som sa bez toho.“

Veľké oči nemôže mať. Po pretekoch bude spokojný, ak dorazí do cieľa. A navyše, v povolenom časovom limite za víťazom, aby ho mohli klasifikovať. „Pre mňa je šport viac ako víťazstvá. Chcem byť dobrým príkladom a ukázať mladým ľuďom vo Švajčiarsku a v Ghane, že s pomocou vôle a úsilia sa dajú prekonávať prekážky,“ dodal Maeder. (mb, foto instagram/cm, am, si)

Lyžiarski exoti v Pekingu

Asa Miller (21)

Filipíny

Štartoval už v Pjongčangu 2018, kde obsadil v obrovskom slalome 70. miesto. Jeho otec Kelly je Američan, matka pochádza z Manily. Narodil sa v Portlande v štáte Oregon. Vďaka otcovi stál prvý raz na lyžiach ako dvojročný. Inšpiráciu si berie od 35-ročného Dave Rydinga, ktorý ako prvý Brit vyhral tesne pred olympiádou preteky Svetového pohára v Rakúsku.

Samuel Ikpefan (30)

Nigéria

Je jediným zástupcom Afriky v behu na lyžiach. Vyrastal vo francúzskych Alpách, ale rozhodol sa súťažiť za krajinu svojho otca. Odcestoval preto do Nigérie, kde absolvoval na kolieskových lyžiach po tartane futbalového štadióna pred 60 000 divákmi skúšku, v ktorej presvedčil funkcionárov lyžiarskeho zväzu o nominácii do Pekingu.