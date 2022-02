Zaváhanie v závere pripravilo Ninisa o lepšiu pozíciu: Sánky sa posunú a už to nedrží!

Jozef Ninis (40) nezopakoval sľubné výsledky z tretej a štvrtej tréningovej jazdy, keď v sobotu v olympijskom tobogane na ZOH v Pekingu zaváhal v závere trate.

Po dvoch jazdách je na 16. mieste, Marián Skupek figuruje na 26. priečke. Oboch čaká v nedeľu ešte tretia jazda, do štvrtej sa dostane len 20 najrýchlejších sánkarov.

Ninis urobil chybu v závere druhej jazdy, keď nezvládol zákrutu a musel vyrovnávať sánky. "Je to tam problematické, spájajú sa tam tri zákruty, ľad je pekne vybrúsený, je tam najväčšia rýchlosť. Stačí tam malý posun a sánky idú do šmyku. Bojoval som s tým celý týždeň.

Včera som dal dve pekné jazdy aj dole, bol som nastavený, aby to vyšlo aj dnes. Boli sme sa aj s Majom Skupekom na ten úsek pozrieť, ale pri tej rýchlosti je to ťažké odhadnúť. Sánky sa posunú a už to nedrží. Ale je to moja chyba," uviedol pre TASR slovenský olympionik.

Ninis po prvých dvoch tréningových jazdách bojoval aj so sánkami, ktoré musel upraviť. Ale napokon priznal, že to nebol podstatný problém: "Myslel som, že sú na vine sánky, ale stačilo sa len uvoľniť a nechať ich ísť. Poradil som si so včerajškom a veril som, že to vyjde aj dnes."

Aj Skupek mal problém so zákrutami na konci toboganu, v tomto úseku však zaváhali viacerí pretekári. "Obe moje jazdy mohli určite lepšie, v oboch som urobil chybu. Inak to bolo bez väčších problémov. Predtým mi nešiel štart, teraz to bolo určite lepšie, ale je čo zlepšovať. Budem sa snažiť vylepšiť to v zajtrajšej jazde. V tom spodnom úseku som urobil chyby, ale majú tam problémy aj ostatní pretekári. S trénermi si to zanalyzujeme a budeme sa snažiť napraviť to," zhodnotil pre TASR Skupek.

Oboch Slovákov čaká v nedeľu ešte tretia jazda, ktorá rozhodne, či sa predstavia aj vo štvrtej. "Zanalyzujem si obe dnešné jazdy. Je to stále len polovica pretekov a budem bojovať najviac ako viem. Pôjdeme sa s Majom popreťahovať do posilňovne a budeme sa snažiť nabudiť. Pevne verím, že sa dostanem aj do štvrtej jazdy," uviedol Ninis, ktorý štartuje už na svojej piatej olympiáde.

Ninis tobogan v Pekingu dobre pozná, pred hrami bol na jeho otvorení a absolvoval v ňom aj súťaž Svetového pohára: "Vyskúšal som tu už všetko. Tréningy pred pretekmi boli zatiaľ pre mňa najhoršie. Predsa len, je to olympiáda a špeciálne preteky, kde sa očakáva viac. Na seba som tlak nevyvíjal, stačilo ísť uvoľnene."

Obaja slovenskí sánkari uviedli, že v nedeľu ešte je priestor na zlepšenie, pri analýzach budú jeden druhému pomáhať. "Ja sa snažím Mariánovi v niečom poradiť a pomôcť, on mi zasa môže poradiť vo veciach, ktoré mu vyjdú. Aj keď je mladší a má menej skúseností. To nie je žiadna hanba," uzavrel Ninis.