Štyri štarty - štyri medaily? Petra Vlhová má byť jednou z multimedailistiek ZOH 2022

Prvé oblúky na celkom neznámom svahu už má za sebou. Spoznáva dosiaľ nepoznané a snaží sa čo najskôr prispôsobiť podmienkam, ktoré pripravili v stredisku Jeng-čching pre alpské lyžovanie.

Reč je o najhorúcejšom medailovom želiezku Slovenska - lyžiarke Petre Vlhovej, ktorej agentúra AP prorokuje jednu zlatú a dve strieborné medaily. A to sa všetkým pod Tatrami máli, my by sme jej želali, aby štyri štarty premenila na štyri medaily!

Najväčšiu šancu má v slalome, kde má v tejto sezóne vynikajúcu formu. Vyhrala päť zo siedmich slalomov Svetového pohára 2021/2022 a dvakrát bola druhá. Aj v obrovskom slalome, v ktorom je svetovou šampiónkou spred troch rokov, pravidelne útočí na pódiové priečky, v posledných pretekoch pred ZOH bola v Kronplatzi druhá.

V alpskej kombinácii bude tiež patriť k favoritkám, aj keď ju nepotešilo, že na rozdiel od MS 2021, kde skončila druhá za Mikaelou Shiffrinovou, sa namiesto super-G ide ako prvá disciplína zjazd.

Tímové puzzle

Vlhová má na konte veľký glóbus z uplynulej sezóny, šesť medailí z MS vrátane zlata z obráku v Are 2019 a dokopy 25 triumfov v SP, no spod piatich kruhov nemá úspech hoden jej mena.

V Pekingu si však verí aj preto, že k umeniu na svahu pribudla vekom a novým trénerom aj mentálna sila. O svojom tíme pre informačný servis hier povedala, že to je najlepšie poskladané tímové puzzle.

Teraz je pripravená

Status multimedailistky z Jen-čchingu pridelila Slovenka agentúra AP. Trénera našej hviezdy Maura Piniho to neprekvapilo. „Prišli sme sem po medaily. Petra je tretíkrát na zimných olympijských hrách a má perfektnú pozíciu. Prvýkrát bola medzi porazenými, druhýkrát sa stále učila a teraz je pripravená na veľké výkony,“ zdôraznil Pini pre spomínanú agentúru, ktorá jeho zverenke predpovedala cenný kov v minimálne troch disciplínach. Istotou by mal byť tá v slalome, ale AP pridala:

„Netreba zabúdať, že Slovenka je aj bývalá majsterka sveta v obrovskom slalome a má aj dve strieborné medaily z kombinácie z majstrovstiev sveta. Päťapolmiliónová krajina v srdci Európy dosiaľ nemá medailu zo zjazdového lyžovania zo zimných olympijských hier a Petru poženie celé Slovensko za vysnívaným úspechom.“

Petra na ZOH

SOČI 2014:

18 rokov

- slalom: 19. miesto

- obr. slalom: 24. miesto

PJONGČANG 2018:

22 rokov

- slalom: 13. miesto

- obr. slalom: 13. miesto

- super-G: 32. miesto

- zjazd: nedokončila

- kombinácia: 5. miesto

- tímová súťaž: 9. miesto

PEKING 2022

26 rokov

- obr. slalom - 7. februára

Najväčšie súperky: Američanka Shiffrinová a Švédka Hectorová.

- slalom - 9. februára

Najväčšie súperky: Američanka Shiffrinová a Švajčiarka Holdenerová.

- super-G - 11. februára

Najväčšie súperky: Talianka Brignoneová a Švajčiarka Gutová-Behramiová.

- kombinácia - 17. februára

Najväčšie súperky: Američanka Shiffrinová a Švajčiarka Gisinová.