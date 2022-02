Elitná lyžiarka je na ZOH našou najväčšou medailovou nádejou, Vlhová: Nebojím sa ničoho!

Najhorúcejšie želiezko v ohni! Zraky všetkých slovenských fanúšikov sa na ZOH v Pekingu budú upierať predovšetkým na lyžiarku Petru Vlhovú (26). Rodáčka z Liptovského Mikuláša prežíva fantastické obdobie, ktoré by sa mohlo pretaviť do zisku aspoň jednej zlatej medaily.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Petra si veľmi dobre uvedomuje, že očakávania od nej sú veľké, no sama sa snažila pred odletom do Pekingu brať všetko s pokojom. „Moja sezóna zatiaľ ide podľa predstáv, aj keď niektoré preteky mohli mať šťastnejší koniec. Náš cieľ v jej prvej časti bol získať malý glóbus, čo sme splnili. Ľudia v tíme okolo mňa robili naozaj maximum. Teraz máme pred sebou druhú časť – olympiádu, tak uvidíme, ako to pôjde,“ povedala. V hlave je vraj sústredená na maximum. „Tým, že som momentálne najlepšia slalomárka, tak ma aj okolie extrémne pozorne vníma. Bublina je pre mňa dôležitá. Keď ma nič nerozladí, tak počas pretekov podávam stále dobré výkony,“ rozprávala ešte na Slovensku, pred odchodom na olympijské dobrodružstvo.

Do Číny vycestovala takpovediac na slepo. „O tratiach v Číne neviem úprimne vôbec nič. Videla som nejaké videá z trate a poznám profil. Viac uvidím po príchode. Čo sa týka napríklad ázijskej kuchyne, mám k nej taký neutrálny vzťah. Nie je to tak, že by som ju milovala, ale nie je to tak, že by som ju nemala rada. Čo viem, každá olympiáda má rôzne druhy jedál, takže toho sa absolútne neobávam,“ uviedla.

„Mám za sebou veľa skúseností a dve olympiády. Budem sa snažiť vyvarovať všetkých chýb z predošlých rokov. Bolo tam veľmi veľa vecí, čo sa dali robiť lepšie. Práve teraz budem musieť v Pekingu zúročiť všetky svoje skúsenosti a dať do toho naozaj všetko,“ povedala a akiste myslela na svoje posledné olympijské vystúpenie v Pjongčangu, kde to najvyššie dotiahla v alpskej kombinácii (5. miesto), trinásta bola v slalome i obrovskom slalomea 32. v super-G. Teraz by podobné výsledky boli v jej prípade doslova športovou tragédiou.

„Nemám čo riešiť, po prílete sa musím čo najskôr adaptovať na podmienky. Dostať sa potom na kopec a spustiť sa dole. Jedinú obavu mám z toho, aby som zostala negatívna. Nebojím sa ničoho, mám predsa okolo seba skvelých ľudí,“ uzavrela Petra.

Petra Vlhová (26)

Tréner: Mauro Pini

Účasť na ZOH: Soči 2014, Pjongčang 2018, Peking 2022

Najväčšie úspechy:

MS: 6 medailí (1x zlato, 4x striebro, 1x bronz)

SP: 25 víťazstiev, 54 pódiových umiestnení, 1 veľký glóbus, 4 malé glóbusy

Trojnásobná slovenská športovkyňa roka (2019, 2020, 2021)

Elitná lyžiarka je na ZOH našou najväčšou medailovou nádejou