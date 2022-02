Na letisku žiadne rady nie sú: Aj Vlhovej tím prekvapila rýchlosť vybavovania

Prílet mal byť postrachom, ale nakoniec nie je. Organizátori zimnej olympiády v Pekingu zatiaľ prílety výprav a s nimi súvisiaci testovací nával zvládajú. Nečaká sa tak dlho, ako sa predpovedalo...

Na vlastnej koži to zažila aj Petra Vlhová, naše najväčšie medailové želiezko! V čínskej metropole bola po takmer 16 hodinách cestovania v pondelok popoludní miestneho času, t. j. ráno pred ôsmou toho slovenského. Všetky príletové procedúry, PCR test a aj hodinový presun do „svojej“ olympijskej dediny v Jen-čchingu stihli lepšie, než očakávali.

Navyše im v poriadku prišla aj tá tona batožiny, ktorú viezli so sebou. Išlo o lyže, vosky atď. Zvyšok tony ich tam už čakal, do cieľa dorazil v olympijskom cargu. Znamená to, že už dnes by si Peťa mohla vyskúšať čínsky sneh, s ktorým sa dosiaľ ešte nestretla.

Do dejiska 24. zimných olympijských hier sa v utorok vydajú dve várky našich reprezentantov. Predpoludním naberie kurz zvyšok alpského lyžovania - Adam Žampa, Andreas Žampa, Petra Hromcová, Rebeka Jančová aj so svojimi realizačnými tímami a popoludní zasa kompletná biatlonová časť našej výpravy, v ktorej sú muži Michal Šima, Matej Baloga, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik a ženy Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková, Ivona Fialková, Paulína Fialková. Ako poslední naberú kurz hokejisti, ktorých hlavná časť má naplánovaný odlet v stredu.