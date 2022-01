Veľká konkurentka Vlhovej rieši vážny problém: Nemohla odletieť do Pekingu!

Jedna zo súperiek Petry Vlhovej (26) v piatok neodletela na zimné olympijské hry do Pekingu, hoci to mala v pláne.

Obhajkyňa bronzovej medaily v slalome Rakúšanka Katharina Gallhuberová nenastúpila na charterový let športovcov jej krajiny do hlavného mesta Číny, lebo nemala podrobne vyhodnotenú odobratú vzorku na koronavírus.

Pre kolísavé hodnoty nesmeli do lietadla ani bobistka Katrin Beierlová a bežkyňa na lyžiach Teresa Stadloberová.

Pred piatkovým odletom do Pekingu Rakúšania otestovali 46 športovcov a takmer stovku členov ich sprievodu, viacerí z nich museli svoj let do Číny preložiť na iný termín.

Celkovo bude Rakúsko zastupovať na ZOH 2022 až 106 športovcov. "V tejto neistej dobe nemáme na výber, opatrnosť musí zostať naša najvyššia priorita. Platí to najmä o charterovom lete, keď máme na palube lietadla 150 ľudí, ktorí sa negatívni potrebujú dostať do dejiska zimnej olympiády," vyhlásil šéf rakúskej misie na ZOH 2022 Christoph Sieber na webe orf.at.

Podľa jeho slov veľmi pozorne skúmajú každého športovca a aj pri drobných nejasnostiach v testovaní radšej zaradia spiatočku. "Vyhodnocujeme každý jednotlivý prípad a po konzultácii s príslušnými športovcami robíme rozhodnutia, ktoré sú maximálne individuálne," doplnil Sieber.

Katrin Beierlová sa práve zotavila z koronavírusu, ale jej hodnoty Ct boli za posledných pár dní príliš kolísavé na to, aby mohla cestovať do Číny s čistým svedomím. "Riziko, že bude musieť ísť do karantény, by bolo momentálne príliš veľké. U Stadloberovej a Gallhuberovej ešte musíme detailne vyhodnotiť posledné výsledky testov, aby bolo definitívne jasné, či sú negatívne,“ informoval hlavný lekár rakúskych olympionikov Bernhard Unterkofler.

Gallhuberová pred štyrmi rokmi na ZOH v Pjongčangu v slalome šokujúco brala bronz, hoci nepatrila medzi favoritky. Neskôr pridala aj striebornú medailu ako členka rakúskeho tímu, ktorý skončil v súťaži družstiev na druhom mieste.

Aktuálne 24-ročná Rakúšanka sa v tejto sezóne Svetového pohára v slalome zatiaľ nedostala na pódium. Jej maximom sú dve šieste miesta z Lienzu a Záhrebu a celkovo v hodnotení najtočivejšej disciplíny jej patrí 12. priečka.