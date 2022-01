Medlová patrí medzi najväčšie slovenské nádeje: Do Pekingu ide s jasným cieľom!

Snoubordistka Klaudia Medlová (28) by na ZOH 2022 mohla patriť medzi najväčšie slovenské nádeje na popredné priečky, napriek tomu sa snaží nevyvíjať na seba veľký tlak.

Na hrách v Číne sa v oboch freestyleových disciplínach slopestyle a Big Air chce najmä ukázať v čo najlepšom svetle, pričom za úspech by pri nabitej konkurencii považovala umiestnenie v Top 10.

Dvadsaťosemročná Medlová sa na ZOH predstaví druhýkrát v kariére. V roku 2018 v kórejskom Pjongčangu obsadila 24. priečku v slopestyle, v Big Air skončila o stupienok vyššie. Do Pekingu odlieta už v stredu večer.

"Víkend som strávila doma na Liptove, momentálne sa už nachádzam v Bratislave, kde som v uplynulých dňoch absolvovala PCR testy na koronavírus.

Už to na mňa pomaly dolieha, že cestujem na olympiádu a musím povedať, že sa veľmi teším. Som rada, že sa mi na ňu podarilo kvalifikovať. Bude moja druhá, som zvedavá, čo prinesie," povedala Medlová na utorkovej online tlačovej konferencii.

Jediná slovenská snoubordistka na blížiacich sa ZOH verí, že v Číne bude vládnuť priaznivejšie počasie ako v Pjongčangu. Silný vietor pred štyrmi rokmi ovplyvnil kvalitu pretekov, ktoré sa išli na hranici regulárnosti.

"Som skúsenejšia a mám za sebou viac odjazdených pretekov. To je moje plus. Na druhej strane ženský snoubording išiel veľmi hore. Všetci dúfame, že bude lepšie počasie i organizácia a že sa budeme môcť predviesť v čo najlepšom svetle.

Ak by sa mi podarilo skončiť v Top 10, bola by som veľmi spokojná a šťastná. Hlavné však je, aby som si išla svoju jazdu, ktorú mám naplánovanú. Chcem si to užiť, nemať obrovský stres. Ako sa hovorí, keď nejde o život, nejde o nič," pousmiala sa Medlová.

V tejto sezóne Svetového pohára absolvovala zatiaľ tri preteky. Najlepší výsledok dosiahla v polovici januára vo švajčiarskom Laaxe, v slopestyle obsadila 19. priečku. "Ani neviem, ako to mám zhodnotiť. Na jednej strane mám veľkú radosť, kam sa ženský snoubording za tie roky posunul. Na druhej strane som zo seba trochu frustrovaná, že nedokážem predviesť čistú jazdu, ktorá by ma posunula do finále," konštatovala Medlová, ktorá v Pekingu pobudne takmer mesiac. Jej súťaže sú na programe 5./6. februára (slopestyle), resp. 14./15. februára (Big Air).

Život v bubline v čase pandémie nie je jednoduchý, no Slovenka si nápor na psychiku nepripúšťa a cíti sa byť mentálne pripravená. "Myslím si, že počas tých skoro dvoch rokov sme si už zvykli na to, že sa s kamarátmi stretávame menej a vidíme sa iba na svahu. Som pripravená na to, že budeme fungovať v bubline a nebudeme sa môcť stretávať."

Pocitová teplota v horskom stredisku Čang-ťia-kchou, kde sa uskutočnia preteky v slopestyle, sa môže vyšplhať až na arktických -20 stupňov Celzia. Medlová je síce vyznávačka príjemnejších teplôt, ale ani toto nevidí ako problém.

"Jasné, radšej mám slniečko a jarné počasie, ale som pripravená aj na zimu. Dôležitejšie je, aby príliš nefúkalo alebo nesnežilo. V opačnom prípade by to najmä pre váhovo ľahšie baby, ako som aj ja, mohol byť problém. Nemali by sme dostatočnú rýchlosť na prekážky, resp. ak by silno fúkalo do chrbta, mohlo by nás vymrštiť ďalej. So zimou sa vyrovnať dá."

Matej Matys tvrdí, že jeho zverenka môže konkurovať svetovej špičke a má na to, aby mohla pomýšľať na postup do finále z kvalifikácie. "Klaudia stále na to má. Nie je príliš veľká kamarátka s vetrom, pri ktorom je veľké riziko zranenia. Preto dúfame, že v tomto smere to bude lepšie ako v Pjongčangu, kde rozhodnutie organizátorov súťažiť hraničilo so zdravým rozumom. Podstatné je, aby bola správne naladená a mala z pretekov radosť."