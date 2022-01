Petra Vlhová si musí dať pozor pred odletom do Pekingu: Takto sa snažím vyhnúť korone pred ZOH!

Pomaly to na ňu dolieha! Lyžiarska hviezda Petra Vlhová (26) si dobre uvedomuje, že na ZOH v Pekingu (4. 2. - 20. 2.) bude najhorúcejším slovenským želiezkom v ohni.

V príprave na športový sviatok preto nič nepodceňuje, aj keď o zjazdovke v Číne toho zatiaľ veľa nevie. Najväčšou prioritou pre ňu je zostať zdravá a negatívna…

Vlhová je s priebehom aktuálnej sezóny nadmieru spokojná. Sama preto dúfa, že aj jej druhá časť sa bude niesť v podobnom duchu. „Sezóna zatiaľ ide podľa predstáv, aj keď niektoré preteky mohli mať šťastnejší koniec.

Náš cieľ v tejto časti bol získať malý glóbus, čo sme splnili. Ľudia v tíme okolo mňa robili naozaj maximum. Teraz máme pred sebou druhú časť - olympiádu, tak uvidíme, ako to pôjde,“ povedala Vlhová na pondelkovom tlačovom brífingu.

O radosti

Do Pekingu ju čaká síce dlhý let, no sama sa už nevie dočkať. Berie to s úsmevom, ktorý si na nej ľudia v tomto roku všímajú čoraz častejšie. „Vnímam to podobne ako všetci ľudia okolo a myslím si, že je to na mne vidieť, že som šťastná a stále sa usmievam. Neviem skryť to, ako sa cítim vnútri.

Popravde som nad tým aj premýšľala, pretože tých reakcií, že sa smejem a bavím, je naozaj veľa. Mňa lyžovanie baví, naozaj si to užívam a mám z toho radosť. To som posledné roky, hlavne tú minulú sezónu, strácala. S príchodom trénera Piniho sa toho zmenilo veľa. Vrátil mi radosť do lyžovania,“ uviedla obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu.

O Číne

Do Číny vycestuje takpovediac na slepo. „O tratiach v Číne neviem úprimne vôbec nič. Videla som nejaké videá z trate a poznám profil. Viac uvidím po príchode. Čo sa týka napríklad ázijskej kuchyne, mám k nej taký neutrálny vzťah.

Nie je to tak, že by som ju milovala, ale nie je to tak, že by som ju nemala rada. Čo viem, každá olympiáda má rôzne druhy jedál, takže toho sa absolútne neobávam,“ dodala Vlhová, ktorej robí vrásky na čele predovšetkým covid, keďže väčšina jej oympijských súperiek si týmto ochorením nedávno prešla, zatiaľ čo ona nie.

O covide

„Dávam si obrovský pozor ja aj všetci ľudia, ktorí so mnou prídu do kontaktu. Je to vec, ktorej sa nevyhnem, ale robím všetko pre to, aby som to, obzvlášť takto blízko pred olympiádou, nedostala.

Nikam nechodím, izolujem sa, stále mám rúško, čistím si ruky a dodržujem všetky opatrenia. Všetci okolo mňa sa stále testujú, tí, čo chcú byť so mnou. Aspoň takto sa snažím tomu vyvarovať,“ uzavrela Vlhová.

Úsmev je súčasťou karmy

Trénerský guru Mauro Pini pre Nový Čas prezradil, čo je jeho tajnou zbraňou počas tréningového procesu a prečo sa podľa neho dnes Petra usmieva na všetky svetové strany.

„Úsmev je súčasťou karmy. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme s Peťou pracovali na jej pozitívnej stránke. Nálada v tíme je preto vždy pozitívna. To, že sa Petra usmieva, je predovšetkým jej zásluha. Pozitívna energia od nej sa potom prenesie aj na ľudí okolo nej. Všetko však musíte podložiť tvrdou prácou a, samozrejme, výsledkami.“

Minimálne jedny

Ešte pred odletom bude Slovenka štartovať minimálne na jedných pretekoch SP. „V uplynulom čase sme absolvovali veľa pretekov v slalome a obrovskom slalome, potrebujeme tri-štyri dni úplného oddychu s našimi rodinami.

Doteraz sme sa sústredili na Svetový pohár, už však musíme myslieť na zimné olympijské hry. Stretneme sa vo štvrtok 20. januára, v utorok 25. januára absolvujeme obrovský slalom v Kron-platzi. Predtým v Cortine d´Ampezzo nepôjdeme zjazd, v sobotu sa rozhodneme, či nastúpime na super-G,“ prezradila Petra.