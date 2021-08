Brazília oslavuje zlato z OH: Dramatické finále so Španielskom sa rozhodlo až v predĺžení

Futbalisti Brazílie sa opäť stali olympijskými šampiónmi a obhájili titul spred piatich rokov v Riu de Janeiro 2016. V sobotňajšom finálovom stretnutí OH 2020 na štadióne v Jokohame triumfovali nad hráčmi Španielska 2:1 po predĺžení.

Do prestávky ponúkli obe mužstvá vyrovnanú partiu, v ktorej mierne dominovali Brazílčania. Tí mohli v 38. min ísť do vedenia, no Richarlison nepremenil pokutový kop, keď loptu poslal nad španielsku bránku. "Kanárici" sa však dočkali krátko pred polčasovým hvizdom, keď Matheus Cunha využil nedorozumenie v strede španielskej defenzívy a po zemi umiestnil loptu k ľavej žrdi.

Španieli vstúpili do druhého dejstva s cieľom zmazať jednogólové manko. Podarilo sa im to v 61. min, keď Mikel Oyarzabal po centri z pravej strany z voleja napálil loptu do brazílskej siete. Zvyšok riadneho hracieho času už rozuzlenie neprinieslo, a tak prišlo na rad predĺženie. V ňom zariadil „zlatú“ brazílsku radosť striedajúci Malcom, ktorý v 108. min využil pekný pas od Antonyho a zblízka rozhodol.

Brazílčania získali na mužských olympijských turnajoch už 6. cenný kov. Momentálne majú bilanciu 2-2-2. Španieli nepridali do zbierky druhé zlato po Barcelone 1992, na konte tak historicky majú jednu zlatú a tri striebornú medaily.

Bronzové medaily v Tokiu vybojovali reprezentanti Mexika. Tí si v piatkovom dueli o 3. miesto poradili s domácimi Japoncami 3:1 a k zlatu z OH 2012 v Londýne pridali historicky druhú medailu z mužského futbalového turnaja pod piatimi kruhmi.