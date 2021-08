Tréner Slovana Vladimír Weiss: Mrzí ma zbytočný gól, výsledok je ale dobrý

Futbalisti bratislavského Slovana si z Gibraltáru vezú povinné víťazstvo. V prvom stretnutí 3. predkola Európskej ligy zdolali vo štvrtok Lincoln Red Imps 3:1, trénera Vladimíra Weissa st. však mrzel zbytočný inkasovaný gól.

Slovenský majster viedol po góloch Gurama Kashiu, Jaromíra Zmrhala a Ezekiela Hentyho v 69. minúte 3:0, no domáci v 73. minúte premenili pokutový kop a zmiernili prehru.

"Dostali sme zbytočný gól. Mrzí ma to. Za stavu 3:0 sme išli striedať a hovoril som, že treba dohrať zápas. My namiesto toho urobíme chybu, dostaneme z toho gól a súper mal potom ešte šance. Prízvukoval som, že s Gruzínskom som tu zažil ten istý priebeh, viedli sme vtedy 2:0 a o minútu bolo 2:2. Takéhoto súpera v takomto zápase sme mohli ´zabiť´ na 4:0 či 5:0," pripustil podľa oficiálnej webstránky klubu tréner Slovana Vladimír Weiss.

Gibraltársky šampión by nemal "belasým" robiť problémy ani v odvete na Tehelnom poli. "Výsledok je, samozrejme, dobrý. Máme kvalitu, aby sme to uhrali, o tom som presvedčený. Doma to musíme zvládnuť. Treba hrať pozorne 90 minút a lepšie zvládnuť finálne situácie. Na odvetu sa dobre pripravíme," sľúbil Weiss.

O úvodný gól a pokoj na kopačkách hráčov slovenského majstra sa postaral Guram Kashia. "Zvládli sme to veľmi dobre a do Bratislavy sme si odviezli dobrý výsledok. Z môjho premiérového gólu za Slovan sa teším. Po lopte z rohu už pre mňa nebolo ťažké trafiť k bližšej žrdi do siete. Už myslíme na domácu odvetu, musíme si zachovať koncentráciu a správne mentálne nastavenie," prízvukoval gruzínsky obranca.

Druhý duel sa bude hrať v utorok 10. augusta o 20.30 h. Ak hráči Slovana potvrdia pozíciu favorita, v play off kole ich čaká neúspešný z dvojice Olympiakos Pireus - Ludogorec Razgrad. Prvý zápas účastníkov 3. predkola Ligy majstrov sa skončil remízou l:1.