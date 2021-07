Slovák má za sebou premiéru za Trabzonspor: Búrlivý potlesk pre Hamšíka

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (34) má za sebou premiéru v drese tureckého Trabzonsporu. V sobotnom prípravnom zápase s Basaksehirom (0:0) odohral záverečných 30 minút a nastúpil aj v pondelok proti Kasimpase (2:1).

Síce sa proti Basaksehiru hralo bez divákov, no za jednou z bránok sa objavila skupinka priaznivcov Trabzonu. "Keď Marek nastupoval na ihrisko, fanúšikovia ho vítali búrlivým potleskom a skandovaním jeho mena. Náš futbalista si mohol pripísať aj gól, no jeho strelu bez prípravy súperov brankár vyrazil," priblížil oficiálny web Hamšíka.

Aj v ďalšom prípravnom zápase s Kasimpasou sa mohol slovenský futbalista zapísať medzi strelcov, jeho strelu z 20 metrov však brankár vyrazil.

"Ako sme sa dohodli, hral som od začiatku a na ihrisku som bol do 67. minúty. Všetko je v poriadku, cítim sa fajn. V nádhernom tréningovom centre tureckej reprezentácie sme na sústredení do 29. júla. Potom budeme mať trošku voľna, pokračovať v príprave budeme doma v Trabzone. Tá už bude zameraná na úvodný duel Európskej konferenčnej ligy. Vyzerá to tak, že 5. augusta privítame nórske Molde, ktoré v úvodnom stretnutí druhého predkola vyhralo nad Servette Ženeva 3:0," povedal Hamšík, ktorý v utorok oslávil 34. narodeniny.