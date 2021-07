Bezprostredne po víťazstve sa strhli obrovské oslavy nielen v celom Taliansku, ale aj priamo vo Wembley. Talianski futbalisti sa po príchode do šatne poriadne odviazali a predvádzali naozaj šialené kúsky.

The Italy locker room celebrations are wild 🤣🇮🇹



(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv