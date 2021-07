Futbalový kráľ je mŕtvy, Southgate opäť zlyhal: Svetové médiá oslavujú výkon Talianov

Ohlasy svetových médií na finálový zápas ME 2020 vo futbale, v ktorom Taliani zdolali vo Wembley domáce Anglicko 3:2 v jedenástkovom rozstrele.

TALIANSKO

Gazzetta dello Sport: "Taliansko, ľúbime ťa ako blázni. Sme majstri Európy. Football is coming home - áno, môžeme to spievať alebo dokonca aj kričať bez toho, aby sme riskovali urážku majestátu. Pretože futbal je doma ja v Taliansku, v krásnom azúrovo modrom domove. Sme na vrchole Európy."

Corriere dello Sport: "Taliansko je majstrom Európy! Azúrové opojenie vo Wembley proti Anglicku. Mancini v slzách a azúrová párty sa môže začať. ´It's coming home´, pohár prichádza do Talianska a my ho očakávame s otvorenou náručou. Je to ako rozprávka, druhý triumf na ME po roku 1968. Šialená jazda - z dna po neúčasti na MS 2018 prišiel teraz triumf vo Wembley."

Tuttosport: "Legendárne! Taliansko je majstrom Európy, Anglicko zdolané v jedenástkovom rozstrele. Realita je ešte sladšia ako sny. Temnota z roku 2018 bez majstrovstiev sveta a bez nádeje je už iba vzdialená spomienka - národný tím vo Wembley opäť rozkvitol."

La Repubblica: "Európa je naša! Zoff, Riva, Rivera a Mazzola našli svojich dôstojných nástupcov. Po 53 rokoch pôstu sa Taliansko vracia na európsky trón. Možno to nie je náhoda, že sa to stalo 11. júla - dátum, ktorý všetkým utkvel v srdciach. Azúroví v tento istý deň v roku 1982 triumfovali na MS v Španielsku."

ANGLICKO

Daily Star: "A znova nič! Odvážne Anglicko prehralo v srdcervúcom finále ME v rozstrele s Talianskom."

Mirror: "Zlomený sen Anglicka. Neznesiteľná bolesť - naši hrdinovia prehrali v rozstrele."

Daily Mail: "Celá krajina je v slzách po ďalšom fiasku z bieleho bodu."

The Sun: "Ďalšia bolesť pre národný tím. Agónia po prehre v rozstrele. Ale tento tím nás naplnil hrdosťou."

BBC: "Toto finále Anglicko veľmi bolí. Napokon však zostane pocit hrdosti."

ŠPANIELSKO

AS: "Európa je modrá! Rozhodol rozstrel a v ňom zákroky hrdinu večera Donnarummu."

Marca: "Taliansko sa zvečnilo vo Wembley. Azúroví pokorili Anglicko v katedrále futbalu a druhýkrát v histórii vyhrali ME. Museli na to čakať od roku 1968, ale stálo to za to."

El País: "Wembley Talianov nevystrašilo. Tréner Southgate opäť zlyhal vo Wembley, rovnako ako hráč v semifinále 1996."

PORTUGALSKO

Diário de Notícias: "Ruky Donnarummu spečatili návrat Manciniho Talianska na európsky trón. Taliani prevzali štafetu od predchádzajúcich šampiónov z Portugalska, najlepší strelec tohto turnaja bol Cristiano Ronaldo."

FRANCÚZSKO

L'Équipe: "Takmer tri hodiny dúfali Angličania, že sa po 55 rokoch dočkajú novej korunovácie, ale po rozstrele zostali smutní."

Le Figaro: "Triumf La Nazionale! Odmena za veľké znovuzrodenie."

RAKÚSKO

Kronen Zeitung: "Starý futbalový kráľ je mŕtvy, nech žije nový. Portugalsko ako držiteľ titulu 2016 je minulosť, talianska squadra azzurra vyšla z tohtoročných ME ako veľký víťaz."

Kurier: "Napokon musel rozhodnúť až jedenástkový rozstrel a v ňom Angličania opäť zlyhali."

ČESKO

iDnes.cz: "Talianska eufória. Keď sa Angličania dostanú do penaltovej lotérie, väčšinou sa to pre nich končí zle. Potvrdilo sa to aj tentokrát v európskom finále. Opäť zlyhali. Toto sklamanie bude zrejme trvať roky. Taliani pôsobili na ME najdominantnejšie zo všetkých tímov."

iSport.blesk.cz: "EURO ovládlo Taliansko! Donnarumma vychytal penaltový rozstrel.

sport.cz: "Nočná mora Anglicka vo Wembley ožila. Titul si v penaltách vystrieľali Taliani. Svätostánok v londýnskom Wembley sa premenil na fontánu talianskej eufórie. Vysnené zlato Angličanom doslova prekĺzlo medzi prstami a kliatbu nezlomili."