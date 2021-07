Splatí konečne dávny dlh? Tréner Anglicka pred rokmi totálne zlyhal, teraz chce chybu napraviť

Pred štvrťstoročím nepremenenou jedenástkou v semifinálovom rozstrele s Nemeckom ukončil Gareth Southgate nádeje Angličanov, ktorí dúfali, že 30-ročné čakanie na prvý úspech od triumfu na majstrovstvách sveta 1966 ukončia na ME 1996 v domácom prostredí.

Nestalo sa. A čakanie "hrdého Albiónu" sa naťahovalo s každým ďalším veľkým turnajom. Na ostatných MS 2018 v Rusku boli Angličania blízko k postupu do finále - padli však v semifinálovom predĺžení s Chorvátmi. V nedeľu si môžu všetko vynahradiť.

Ak v dueli v londýnskom Wembley (začiatok o 21.00 h SELČ) zvíťazia nad Talianmi, ukončia pre nich ukrutne dlhé 55-ročné obdobie bez veľkej trofeje. A samotný Southgate by nepochybne zmazal spomenuté zlyhanie spred 25 rokov - ešte na trávniku pôvodného Wembley.

"Vrátil sa s krásnou odpoveďou. Vytvoril novú cestu pre všetkých týchto mladých hráčov. Niektorí ešte neboli na svete, keď zahodil tú jedenástku," povedal pre britský bulvárny denník The Sun niekdajší stopér anglickej reprezentácie Tony Adams, ktorý bol v nešťastnom semifinále ME 1996 kapitánom Anglicka.

Mnohí fanúšikovia už pred samotným finále, bez ohľadu, ako to dopadne, vyzývajú kompetentných, aby Southgatea povýšili do šľachtického stavu. "Sir Gareth Southgate. Znie to skvele," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter jeden z anglických fanúšikov. "Southgate je nielen skvelý tréner, ale aj inšpiratívny líder," dodal ďalší.

Southgate priznal, že ťarchu nepremenenej jedenástky z Eura 1996 nosil na pleciach viac ako dve desaťročia. "Hoci mám pocit, že som už predtým našej krajine trochu splatil dlh, vyhrali sme rozstrel na MS, postúpili na nich do semifinále, v konečnom dôsledku som vždy cítil, že všetko to bolo o jednom kope, v ktorom som pod tlakom zlyhal. A títo chlapci, rovnako, ako všetci ostatní pred nimi, kvôli tomu trpeli," skonštatoval 50-ročný Southgate, ktorý dúfa, že nedeľa 11. júla 2021 bude šťastným dňom preňho i celé Anglicko a desiatky bezsenných a prebdených nocí konečne upadnú do zabudnutia.