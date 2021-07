Britská vláda definitívne rozhodla: Koľko fanúšikov sa napokon dostane na finále ME?

Angličania neuspeli so žiadosťou, aby sa na finálový zápas futbalových majstrovstiev Európy zvýšila kapacita londýnskeho štadióna Wembley zo 69-tisíc na maximum 90-tisíc divákov.

Britská vláda nepovolila v tomto smere výnimku, keďže všetky reštrikčné opatrenia v boji s koronavírusom prestanú na ostrovoch platiť až týždeň po skončení kontinentálneho šampionátu.

"Vzhľadom na to, že sa v Anglicku očakáva zrušenie všetkých obmedzení 19. júla, niektorí fanúšikovia dúfali, že sa na finále európskeho šampionátu môže predtým vzťahovať výnimka. Je to omyl. Kapacita štadióna v Londýne sa meniť nebude," uviedol hovorca britskej vlády podľa webu orf.at. "Toto je pilotný projekt vlády, ktorý sme mohli rozbehnúť len vďaka vysokému percentu zaočkovanosti obyvateľstva. V inom prípade by bolo na štadióne oveľa menej divákov," dodal hovorca.

Semifinále ME 2020 Anglicko - Dánsko (2:1 po predĺžení) videlo v stredu večer priamo na Wembley 64 950 divákov a rovnaký počet ľudí sa očakáva aj v nedeľu vo finále Anglicko - Taliansko. Albión sa do finále na vrcholnom futbalovom podujatí prebojoval prvýkrát od roku 1966, keď sa Anglicko rovnako na domácej pôde dosiaľ raz stalo majstrom sveta.

Na finálový duel ME úrady povolili vycestovať tisícke fanúšikov z Talianska. Predtým bola podpora tímov z iných krajín na Britských ostrovoch počas aktuálneho šampionátu striktne zakázaná. Nemcov a Dánov mohli vo vyraďovacej časti proti domácim futbalistom v Londýne podporovať len v Anglicku žijúci fanúšikovia týchto krajín.