Finále bude mať vzácnych hostí! Čestnú pozvánku dostal aj tím záchranárov, ktorí vrátili do života na kodanskom trávniku Christiana Eriksena (29).

Oni vybojovali ten najdôležitejší boj o jeho život ešte skôr, ako dánskeho záložníka previezli do nemocnice Rigshospitalet. Ako informoval ekstrabladet, skupina, ktorá poskytla prvú pomoc dánskemu záložníkovi, bude pozvaná do Wembley, aby sa zúčastnila finále. „Keď som uvidel logo UEFA, myslel som na oficiálne poďakovanie. Maximálne na tričko, ale VIP vstupenka na finále 11. júla, to ma fakt dostalo,“ vyznal sa jeden z ocenených Peder Ersgaard pre portál ekstrabladet.dk.