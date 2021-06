Kto získa Zlatú kopačku? Najväčšie šance má aj po vypadnutí Ronaldo, výrazný je aj český megatalent

Český útočník Patrik Schick je podľa stávkových kancelárií aktuálne druhým najväčším favoritom na zisk Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca majstrovstiev Európy.

Dvadsaťpäťročný futbalista Leverkusene zatiaľ na turnaji skóroval štyrikrát a stráca jeden gól na Cristiana Ronalda, ktorý má najnižší kurz, hoci už jeho tím z turnaja vypadol.

Schick je v tabuľke strelcov pred štvrťfinále najvyššie postaveným hráčom, ktorého mužstvo je ešte v hre. Štyri góly zaznamenali aj Francúz Karim Benzema a Švéd Emil Forsberg, ich tímy už ale šampionát v osemfinále opustili. Z piatich hráčov s troma gólmi zostali v hre Belgičan Romelu Lukaku, Švajčiar Haris Seferovic a Angličan Raheem Sterling.

V prípade rovnosti gólov medzi viacerými hráčmi rozhodujú na šampionáte o poradí ďalšie kritériá. Najprv vyšší počet asistencií, potom menej odohratých minút a prípadne viac gólov v kvalifikácii. Schick preto aktuálne patrí v tabuľke kanonierov na druhé miesto, pretože odohral menej minút než Benzema a Forsberg. Ronaldo k piatim gólom pridal ešte jednu asistenciu. Aj preto je portugalský rekordman pre bookmakerov najväčším favoritom na víťazstvo.

"Musím povedať, že nejako extra to nepreberáme. Ale samozrejme, všetci by sme chceli, aby Paťo tú Zlatú kopačku mal. Urobíme všetko pre to, aby bol aj takto individuálne ocenený a vyhral to," povedal pri online rozhovore český stredopoliar Petr Ševčík.

Schick dal štyri z piatich českých gólov na turnaji. Blysol sa hlavne pri výhre 2:0 v úvodnom zápase proti Škótsku, v ktorom stanovil podareným lobom zo vzdialenosti 49,7 metra od bránky rekord európskych šampionátov. Z českých hráčov doteraz v histórii Eura vyhral poradie strelcov iba Milan Baroš, ktorý sa v roku 2004 v Portugalsku trafil päťkrát. Schick štyrmi gólmi dotiahol Vladimíra Šmicera, ktorý ale svoje trefy rozdelil do troch šampionátov.

"Bary hral väčšinou trochu pod hrotom, takže by som Paťa porovnával skôr s Honzom Kollerom. Sú to rôznorodé typy futbalistov. Schick to má v ľavačke, Bary sa túlal v šestnástke a okolo Honzu Kollera, ktorý mu pripravoval gólové situácie. Patrik si ich často pripravuje sám, ale spolieha aj na prípravu od svojich spoluhráčov, "povedal pre Euro2020.com jeden z asistentov českého trénera Tomáš Galásek, ktorý štartoval na šampionáte v roku 2004.