Prekvapenie šampionátu: Mbappe zlyhal, majstri sveta končia po obrovskej dráme už v osemfinále

Futbalisti Švajčiarska postúpili do štvrťfinále EURO 2020. V pondelkovom osemfinálovom stretnutí zvíťazili v Bukurešti nad Francúzskom 5:4 v rozstrele zo značky pokutového kopu, keď aj po predĺžení sa skončil duel nerozhodne 3:3.

V boji o semifinále si zahrajú v piatok 2. júla o 18.00 SELČ v Petrohrade so Španielskom. To vyradilo v osemgólovej dráme Chorvátsko 5:3 po predĺžení.

Švajčiari zaskočili majstrov sveta v 15. minúte, keď hlavou otvoril skóre Haris Seferovič. Favorit v druhom dejstve v priebehu dvoch minút dvoma gólmi Karima Benzemu otočil a na 3:1 dal v 75. minúte nádhernou strelou Paul Pogba. Švajčiari však dokázali po dráme vyrovnať, keď v 81. minúte druhou gólovou hlavičkou Seferovič znížil na 2:3 a v 90. minúte Mario Gavranovič vyrovnal. V predĺžení 2x15 minút gól nepadol a tak sa kopal prvý rozstrel na turnaji, v ktorom uspeli Švajčiari, keď ako jediný zlyhal v piatej sérii Kylian Mbappe.

"Les Bleus" prvý polčas nevyšiel. Narazili na disponovaného súpera, ktorý ich zaskočil agresivitou a výbornou organizáciou hry. Hoci prvú pološancu mal francúzsky stopér Varane, jeho hlavička po rohu letela vysoko nad. Švajčiari ináč súpera od začiatku držali na dištanc, aj aktívneho Mbappeho, a vedeli svetovým šampiónom poriadne podkúriť. Dokázali to v 15. minúte, keď po jednoduchej akcii a centri do šestnástky hlavou otvoril skóre cez Lengleta Seferovič. V 28. minúte nebezpečne vystrelil Rabiot, len tesne minul ľavú žrď švajčiarskej bránky. Po polhodine zakončil vo výskoku hlavou Embolo, no netrafil loptu ideálne. Švajčiari kontrolovali priebeh a Francúzi ich nedokázali dostať pod očakávaný tlak, navyše si museli dávať pozor na kontry.

Začiatok druhého polčasu tiež vyšiel lepšie Švajčiarom. V 50. minúte prenikol do šestnástky Embolo a jeho center pred prázdnou bránkou minul Seferovič. Zápas sa atraktívne otvoril a nasledovala jedna zaujímavá situácia za druhou. Do akcie sa dostal VAR, ktorý potvrdil faul po podrazení Zubera v šestnástke Pavardom. Loptu si na biely bod v 55. minúte postavil Rodriguez, ale Lloris penaltu skvele zlikvidoval. Švajčiarsko na to doplatilo už o pár minút. Obaľovačka Mbappeho ešte išla tesne vedľa ľavej žrde, no v 57. minúte po osi Griezmann - Mbappe - Benzema sa už kanonier Realu Madrid cez stred obrany presadil. V ťažkej situácii si loptu na päty výborne pripravil a vyrovnal na 1:1. To nebolo všetko, majstri sveta o ďalšie dve minúty predviedli skvelý obrat. Griezmann sa predral po šikovnej narážačke s Mbappem do zakončenia, jeho strelu Sommer len s námahou vyrazil a na zadnej žrdi hlavou padajúcu loptu do siete dorazil z bezprostrednej blízkosti opäť Benzema. O desať minút si dal takmer vlastný gól Widmer, jeho malá domov hlavou Sommera nenašla, lopta našťastie pre Švajčiarov išla mimo priestoru bránky. Francúzi sa nasťahovali na polovicu súpera a v 75. minúte Pogba krátkym náprahom pravačkou spoza šestnástky do ľavého horného rohu strelil jeden z najutešenejších gólov tohto turnaja. Švajčiarsky blok už nebol taký agresívny a kompaktný a umožnil súperovi dominovať. Švajčiari sa však nepoložili a v 81. minúte po skvelom centri striedajúceho Mbabua znížil druhou gólovou hlavičkou Seferovič. Potom striedajúci Gavranovič v 85. minúte dostal loptu do siete, ale bol v jasnom ofsajde. Francúzi čelili záverečnému náporu súpera a neodolali. Po chybe Pogbu v strede poľa išla kolmica na agilného Gavranoviča a ten po kľučke na Kimpembeho ostrou a presnou strelou k pravej žrdi vyrovnal v 90. minúte. Dráma vrcholila a v 90.+4 minúte, päť sekúnd pred koncom, trafil Coman brvno.

Tak ako v Kodani, aj druhý pondelkový osemfinálový duel dospel do predĺženia. V 95. minúte mal rozhodnutie na pravačke Pavard, ale Sommer ho skvele vychytal a vyrazil na roh. Unaveným hráčom dávali sily mexické vlny na tribúne. V 109. minúte po Comanovej spätnej prihrávke z prvej minul Mbappe a o minútu po kolmici Pogbu ten istý hráč vo veľkej šanci ľavačkou trafil len bočnú sieť. V 114. minúte Giroudov pokus letel vedľa a v 119. minúte hlavičku toho istého hráča efektne chytil Sommer. Rozhodlo sa teda až v rozstrele z 11 m, v ktorom mali pevnejšie nervy Švajčiari a vyhrali ho 5:4.

Osemfinále:

Bukurešť

Francúzsko - Švajčiarsko 3:3 pp (3:3, 0:1), 4:5 rozstrel z 11 m

Góly: 57. a 59. Benzema, 75. Pogba - 15. a 81. Seferovič, 90. Gavranovič. ŽK: Varane, Coman, Pavard - Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Akanji. Rozhodovali: Rapallini - Belatti, Bonfa (všetci Arg.), 22.642 divákov.

rozstrel: Gavranovič 0:1, Pogba 1:1, Schär 1:2, Giroud 2:2, Akanji 2:3, Thuram 3:3, Vargas 3:4, Kimpembe 4:4, Mehmedi 4:5, Mbappe nedal

Francúzsko: Lloris – Varane, Lenglet (46. Coman, 111. Thuram), Kimpembe – Pavard, Pogba, Kante, Rabiot – Griezmann (88. Sissoko) – Benzema (94. Giroud), Mbappe

Švajčiarsko: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez (87. Mehmedi) – Widmer (73. Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (79. Fassnacht) – Shaqiri (73. Gavranovič) – Seferovič (97. Schär), Embolo (79. Vargas)