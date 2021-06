Obrovská dráma sa skončila až v predĺžení: Španielsko zviedlo osemgólovú bitku s Chorvátmi

Futbalisti Španielska sa prebojovali do štvrťfinále EURO 2020. V pondelkovom dramatickom osemfinálovom stretnutí triumfovali v Kodani nad Chorvátmi 5:3 po predĺžení vďaka gólom Alvara Moratu a Mikela Oyarzabala v extračase.

Medzi najlepšou osmičkou nastúpia v piatok 2. júla o 18.00 SELČ v Petrohrade proti úspešnému z dvojice Francúzsko - Švajčiarsko. Španieli, ktorí v skupine deklasovali Slovákov v Seville 5:0, si v 20. minúte dali kuriózny vlastný gól po hrubom zaváhaní brankára Unaia Simona. Do polčasu stihol vyrovnať Pablo Sarabia a v 57. minúte dostal "La Furiu Roja" do vedenia Cesar Azpilicueta. Na 3:1 pre trojnásobných majstrov Európy zvýšil v 77. minúte Ferran Torres. Vicemajstri sveta sa však nevzdali, v 85. minúte znížili gólom Mislava Oršiča a vyrovnali v nadstavenom čase vďaka Mariovi Pašaličovi. Triler vyvrcholil v 30-minútovom predĺžení a v jeho prvej časti sa Španieli opäť dostali do dvojgólového vedenia a už si ho druhýkrát nenechali vziať.

Španieli súpera hneď zatlačili do hlbšieho bloku, držali podľa očakávania loptu a postupne sa vedeli dostať aj do šancí. V 13. minúte vypálil len do bočnej siete Sarabia. O tri minúty Pedri vysunul do stopercentnej šance Kokeho, ten však trafil len nohu Livakoviča. O ďalšie tri minúty po centri z pravej strany Morata zblízka v nádejnej pozícii hlavičkoval zle. Potom prišiel pre Španielov šok, keď Pedri poslal od stredového kruhu prudkú a skákavú malú domov. Brankár Simon ju úplne podcenil a nekoncentrovaný ju zlým spracovaním poslal do vlastnej bránky. UEFA v oficiálnom zápise pôvodne gól pripísala Simonovi, neskôr za strelca vlastného gólu označila Pedriho. Chorváti do tých chvíľ nemali ani jeden strelecký pokus, napriek tomu zrazu viedli. Gól Španielov zaskočil a ich súper bol hneď na koni. Dispečer Modrič pekne vysunul v 25. minúte do šance Vlašiča, ten však trafil iba bočnú sieť. Následne sa neujala ani strela Kovačiča, išla nad. Španielsko sa postupne otriaslo, vrátilo sa k svojej hre s držaním lopty a dokázalo vyrovnať. V 38. minúte súpera uzavrelo v šestnástke, po sérii prihrávok z ľavej strany tvrdo vystrelil Gaya, Livakovič loptu len vyrazil pred seba a dorážka Sarabiu už nezadržateľne napla sieť.

Aj v druhom dejstve pokračovali Španieli v držaní lopty a snažili sa čosi vymyslieť v útočnej fáze. Centre smerovali najmä na vzdialenejšiu žrď, obrana a brankár Chorvátska však boli pozorní. Platilo to len do 57. minúty, keď po ďalšej typickej akcii Ferran Torres odcentroval z ľavej strany, presne našiel nabiehajúceho Azpilicuetu a španielsky krajný obranca po dlhom šprinte hlavou zblízka dostal svoj tím do vedenia. Balkánci mohli vyrovnať v 67. minúte, keď sa vo výbornej pozícii ocitol Guardiol, ale jeho strelu medzi nohy obrancu výborným reflexívnym zákrokom zlikvidoval Simon. Na opačnej strane dal gól Morata, no bolo to z jasného ofsajdu. V 77. minúte udreli Španieli opäť a opäť to nebol obyčajný gól. Po občerstvovacej pauze boli Chorváti nekoncentrovaní, krajný obranca Guardiol sa nestihol vrátiť do pozície po dlhom pase Paua Torresa a Ferran Torres v nájazde rutinérsky prekonal Livakoviča medzi nohy. Vicemajstri sveta z Chorvátska flintu do žita nehodili a striedajúci Olmo v 85. minúte dotlačil loptu do siete po dobíjaní španielskej bránky. Dramatický a zaujímavý duel pokračoval šesťminútovým nadstavením, v ktorom v 90.+2 minúte hlavičkou po dobrom centri Oršiča vyrovnal ďalší striedajúci hráč Pašalič.

V predĺžení hneď nebezpečne vystrelil tesne nad brvno Oršič a následne v obrovskej šanci nedal ani Kramarič, ktorého fantasticky vychytal Simon. Dráma eskalovala, z následnej akcie Vida v poslednej chvíli zblokoval strelu Olma. V 100. minúte však Olmo presne našiel Moratu, útočník Španielska si dobre spracoval loptu a tvrdou bombou nad hlavu Livakoviča opäť dostal svoj tím do vedenia. Gólové hody sa neskončili a o tri minúty na 5:3 zvýšil Oyarzabal po centri Olma. V 116. minúte ešte ušiel chorvátskej obrane Morata, ale jeho strelu ľavačkou Livakovič výborne zlikvidoval. V úplnom závere ešte trafil Olmo žrď, no rekordný deviaty gól v zápase finálového turnaja ME už nepadol.

Osemfinále:

Kodaň

Chorvátsko - Španielsko 3:5 pp (3:3, 1:1)

Góly: 20. Pedri (vlastný), 85. Oršič, 90.+2 Pašalič - 38. Sarabia, 57. Azpilicueta, 77. F. Torres, 100. Morata, 103. Oyarzabal. ŽK: Brozovič, Čaleta-Car (obaja Chor.). Rozhodovali: Cakir - Duran, Ongun (všetci Tur.), 22.771 divákov.

Chorvátsko: Livakovič - Juranovič (73. Brekalo), Vida, Čaleta-Car, Gvardiol - Vlašič (79. Pašalič), Modrič (114. Ivanušec), Brozovič, Kovačič (79. Budimir), Rebič (67. Oršič) - Petkovič (46. Kramarič)

Španielsko: Simon - Azpilicueta, Garcia (71. P. Torres), Laporte, Gaya (77. Alba) - Koke (77. Ruiz), Busquets (101. Rodri), Pedri - F. Torres (88. Oyarzabal), Morata, Sarabia (71. Olmo)