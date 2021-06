Ronaldo po vyradení Portugalska zúril: Dvakrát hodil pásku o zem!

Obhajca trofeje skončil! Portugalsko si balí kufre a ide domov. Cristianovi Ronaldovi (36), jeho najväčšej hviezde, nevyšiel osemfinálový duel proti Belgicku podľa predpokladov.

Hoci robil maximum, do vyloženej gólovej príležitosti sa nedostal. A ani pokusy z diaľky tentoraz nedoleteli do siete. Aj preto dal po vyradení najavo svoje veľké sklamanie. Portugalský kapitán neudržal emócie a po záverečnom hvizde hodil nahnevane pásku o zem. To isté zopakoval cestou do kabíny. Nebol to jeho zápas, na čo nebýva zvyknutý. Hoci mu Belgičania venovali dostatok pozornosti, individuálne sa nepresadil. „Cristiano pracoval veľmi tvrdo. Snažil sa z každej pozície. Bol skutočným vodcom mužstva,“ chválil ho tréner Fernando Santos.

Ronalda z tribúny podporovala priateľka Georgina s 11-ročným synom Cristianom. Bol to smutný sevillský večer aj pre nich. Pozorným fotografom i divákom neuniklo, že sexi polovičke hráča trčala spod podprsenky anténka, pod ktorou sa ukrývala malá krabička. Vysvetlenie je jednoduché. Streamovacia služba Netflix vyrába dokumentárny film o živote tohto ostro sledovaného páru a jeho hlavnou postavou má byť práve Georgina.

Od tohto týždňa budú mať na seba viac času, keďže pre Ronalda sa sezóna skončila. Portugalsko hralo presilovku, malo súpera v závere na lopate, trafilo žrď, no brankára Curtoisa neprekonal nik. „Moji hráči v kabíne plakali. A zrejme veľa krajanov s nimi. Urobili sme maximum. Belgicko vyslalo šesť striel a dalo gól. My 29 a dvakrát sme trafili bránku. Nemám slov. Verili sme, že môžeme obhájiť titul,“ dodal pre televíziu TVI 24 sklamaný tréner Santos. Jeho tím dosiahol najhorší výsledok v histórii EURO. Portugalsko sa nikdy doteraz nelúčilo s turnajom už v osemfinále.