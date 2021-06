Koscelník obdivuje výkon Česka napriek tragédii, ktorá postihla krajinu: Takto sa píšu veľké futbalové príbehy!

Má zase komu fandiť. Slovenský reprezentant a obranca Liberca Martin Koscelník (26) si užíva krátku dovolenku, ale naďalej sleduje dianie na európskom šampionáte.

A nikoho neprekvapí, že jeho favoritom je teraz česká reprezentácia, ktorá v osemfinále v Budapešti vyradila Holandsko. Od dvoch klubových spoluhráčov, s ktorými je v kontakte, vie aj o problémoch, ktorými si Česi prešli pred osemfinále, a tvrdí, že práve takto sa píšu veľké futbalové príbehy.

Koscelník si po návrate z EURO doprial pár dní voľna, ktoré trávi na východnom Slovensku, kde sa po pol roku opäť zvítal so svojimi najbližšími. „To bolo radosti, keď som sa po takom dlhom čase videl s otcom, s mamou a so sestrou,“ povedal na úvod slovenský reprezentant. Aj keď väčšinu času oddychuje, zápasy na ME sleduje i naďalej. „Je jasné, komu teraz fandím. V českej reprezentácii mám dvoch spoluhráčov z Liberca - Michala Sadílka a Jakuba Peška. Cez sociálne siete som s nimi v kontakte a tak ako oni fandili mne, tak ja držím palce im,“ pokračoval futbalový univerzál. Aj preto oceňuje, akým spôsobom sa Česi dokázali presadiť proti favoritovi zápasu napriek tomu, aké problémy ich trápili pred osemfinálovým zápasom. Najprv sa im pred odletom do Budapešti pokazilo lietadlo a potom sa hráči dozvedeli o katastrofe, ktorú na južnej Morave spôsobilo tornádo.

„Práve takto sa píšu veľké futbalové príbehy. Asi to tak malo byť a Česi to zvládli fantasticky. Majú v tíme veľa hráčov z českej ligy, ktorých dopĺňajú výborní legionári, a majú strelca Schicka,“ dodal Koscelník.