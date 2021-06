Portugalsku nepomohlo ani päť gólov Ronalda: Hviezdny útočník sa takto vyjadril po konci na ME

Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo bol napriek vypadnutiu v osemfinále EURO 2020 hrdý na vystúpenie tímu na šampionáte.

Obhajcovia titulu prehrali v nedeľu v Seville s lídrom svetového rebríčka FIFA Belgickom 0:1 a rozlúčili sa s účinkovaním na turnaji.

"Nedosiahli sme výsledok, po ktorom sme túžili. Na šampionáte sme skončili skôr, ako sme očakávali. No môžeme byť hrdí na naše výkony vo všetkých štyroch zápasoch. Urobili sme maximum pre to, aby sme sa prebojovali ďalej a pokúsili sa o obhajobu titulu. Tento tím dokázal, že stále má na to, aby napĺňal portugalský ľud radosťou," napísal na sociálnej sieti Ronaldo. Hráč Juventusu Turín na finálovom turnaji skóroval päťkrát, z toho trikrát z jedenástky.

Tridsaťšesťročný útočník zaželal ďalším tímom, ktoré pokračujú na šampionáte, veľa šťastia. "Gratulujem Belgicku k postupu a želám aj ďalším tímom veľa šťastia. Verím, že Portugalsko sa o štyri roky vráti silnejšie. Moja vďaka patrí našim skvelým fanúšikom, ktorí nás povzbudzovali od začiatku do konca," dodal Ronaldo, ktorý je so 109 vsietenými gólmi za národný tím spolu s Iráncom Alim Daeim spoludržiteľ svetového rekordu. Zároveň je so 14 gólmi jasne najlepší strelec v histórii finálových turnajov ME.