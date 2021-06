Ronaldo končí na šampionáte: Belgičania postupujú po góle Hazarda

Futbalisti Belgicka postúpili do štvrťfinále ME 2020. V nedeľnom osemfinálovom šlágri vyradili v Seville obhajcov titulu z Portugalska 1:0 gólom Thorgana Hazarda zo záveru prvého polčasu.

Medzi najlepšou osmičkou sa v piatok 2. júla stretnú v Mníchove s Talianmi. T. Hazard rozhodol o osude zápas v 42. minúte strelou spoza šestnástky. Portugalský kapitán Cristiano Ronaldo sa tentoraz strelecky nepresadil a svoje účinkovanie na šampionáte uzavrel s piatimi gólmi, vďaka ktorým je naďalej na čele poradia kanonierov.

Úvodnú vyloženú príležitosť súboja gigantov si vypracovalo Portugalsko a to už v 6. minúte. Sanches sa napriek presile protihráčov bravúrne uvoľnil v strede ihriska a pred šestnástkou nahral Jotovi, ktorý však v nádejnej pozícii trafil loptu veľmi zle a jeho strela nemierila ani do priestoru troch žrdí. Najväčšie hviezdy stretnutia sa do hry príliš nedostávali, v 25. minúte sa Ronaldo pripomenul zo štandardnej situácie. Jeho jedovatý priamy kop Courtois s námahou vyrazil. Belgičania sa akoby nevedeli dostať do tempa, z letargie ich však vytrhla individuálna kvalita. Krátko pred polčasovou prestávkou Meunier prihral T. Hazardovi a ten spoza šestnástky točenou strelou prekonal Patricia v portugalskej bránke.

Na začiatku druhého dejstva Belgičania pre zranenie stratili kľúčového stredopoliara De Bruyneho, vystriedal ho Mertens. Po zmene strán výrazne ožil prejav oboch mužstiev. Po takmer hodine hry Ronaldo vybojoval šancu pre Jotu, ale ten rovnako ako v úvode zápasu strelecky zlyhal a tentoraz v pokutovom území prepálil belgickú bránku. Portugalčania sa snažili zvyšovať obrátky, Sanches odcentroval na striedajúceho Felixa, ktorý však nedisponuje fyzickými parametrami špičkových hlavičkárov a s jeho zakončením si Courtois bez problémov poradil. V 73. minúte mal Ronaldo k dispozícii ďalší priamy kop, ale trafil iba múr. Dias nebezpečne hlavičkoval po rohovom kope, loptu však neumiestnil a Courtois vyrazil. Ešte bližšie k vyrovnaniu boli obhajcovia titulu o niekoľko desiatok sekúnd neskôr, keď Guerreiro z odrazenej lopty namieril do žrde. Belgičania prežili aj ďalšie vážne situácie pri stupňujúcom sa tlaku súpera. V závere riadneho hracieho času Courtois zneškodnil šancu striedajúceho A. Silvu a v nadstavení Felixova strela tesne minula bránku a úspech slávila belgická defenzíva.

Osemfinále:

Sevilla

Belgicko - Portugalsko 1:0 (1:0)

Gól: 42. T. Hazard. Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), ŽK: Vermaelen, Alderweireld - Palhinha, Dalot, Pepe

Belgicko: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard (90.+5 Dendoncker) - De Bruyne (48. Mertens), E. Hazard (87. Carrasco) - Lukaku

Portugalsko: Patricio - Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho (55. Felix), Palhinha (78. Danilo), Sanches (78. Oliveira) - B. Silva (55. Fernandes), Ronaldo, Jota (70. A. Silva)