Obrovský úspech našich susedov: Česi vyradili silných Holanďaov a postupujú do štvrťfinále!

Futbalisti Česka sa prebojovali do štvrťfinále ME 2020.

V nedeľnom osemfinálovom stretnutí triumfovali v Budapešti nad Holanďanmi 2:0 vďaka gólom Tomáša Holeša a Patrika Schicka po zmene strán. Medzi najlepšou osmičkou nastúpia v sobotu 3. júla v Baku proti Dánom (18.00 SELČ). Holanďania dohrávali od 55. minúty bez vylúčeného stopéra Matthijsa de Ligta. Holeš otvoril skóre v 68. minúte a desať minút pred koncom riadneho hracieho času pridal poistku Schick svojím štvrtým gólom na šampionáte.



Holanďania mali úvodnú šancu hneď v 1. minúte, Malen odcentroval z ľavého krídla a Dumfries len tesne nestihol jeho prihrávku. Onedlho mohli opäť "Oranjes" otvoriť skóre, rýchly Dumfries si nabehol na dlhý pas, Vaclík vybehol veľmi neefektívne a zaskočiť zaňho musel Kalas v sklze. V prvom polčase mali opticky viac z hry Holanďania, ale aj Česi si dokázali vypracovať solídne možnosti. Po centri Ševčíka sa položil do hlavičky Souček, no neusmernil loptu do priestoru troch žrdí. V 38. minúte Kadeřábek v šestnástke vysunul Baráka, ktorého strelu v poslednej chvíli zblokoval mimo bránky De Ligt. Krátko pred prestávkou sa do veľkého vápna súpera vrátil Dumfries a Vaclík musel zachraňovať po jeho strele z ostrého uhla.

Druhý polčas odštartovali obrovské zaváhania obrancov na oboch koncoch ihriska. Po pätičke Depaya sa Malen prehnal cez Kalasa a rútil sa úplne sám na Vaclíka, no český brankár bravúrne vystihol jeho úmysel, hodil sa mu pod nohy a uchmatol loptu. Vzápätí horelo na opačnej strane, Schick sa už-už predieral cez De Ligta do samostatného nájazdu a holandský obranca mu v páde zmaril akciu rukou. Hlavný rozhodca Karasjov najprv vytiahol žltú kartu, po konzultácii s VAR však De Ligta vylúčil. Z nariadeného priameho kopu sa Česi pokúsili o signál, Coufal trafil iba múr a navyše hneď inkasoval žltú kartu za faul v snahe zabrániť rýchlemu protiútoku.

Po vyše hodine hry bol opäť v akcii VAR a potvrdil, že Holanďania nezahrali v pokutovom území rukou. V 64. minúte mali Česi ďalšiu vyloženú príležitosť na otvorenie skóre, po centri Coufala z pravého kraja sa v šestnástke dostal k lopte osamotený Kadeřábek, čakal na vhodný moment a pokúsil sa o umiestnenú strelu, nenamieril však ideálne a jeho zakončenie stihol zblokovať Dumfries. O štyri minúty neskôr sa už Česko dočkalo otváracieho zásahu. Po priamom kope hlavičkoval na zadnej žrdi Kalas na Holeša, ktorý hlavou poslal svoje mužstvo do vedenia. Holandsku išlo o vyrovnanie, ale v početnej výhode sa nedostalo do tlaku. Naopak, za nakopnutou loptou sa vydal Holeš, predviedol perfektnú individuálnu akciu a prihral nabiehajúcemu Schickovi. Ten vystrelil k žrdi do protipohybu Stekelenburga a výrazne priblížil Česko k bránam štvrťfinále. V zostávajúcom čase sa už Holandsko nezmohlo na zdramatizovanie duelu.

Osemfinále:

Budapešť

Holandsko - Česko 0:2 (0:0)

Góly: 68. Holeš, 80. Schick. Rozhodovali: Karasjov - Demeško, Gavrilin (všetci Rus.), ŽK: Dumfries, F. de Jong - Coufal, ČK: 55. De Ligt (Holandsko)

Holandsko: Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind (81. Timber) - Dumfries, De Roon (73. Weghorst), Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt (81. Berghuis) - Depay, Malen (57. Promes)

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš (85. Král), Souček - Masopust (79. Jankto), Barák (90.+2 Sadílek), Ševčík (85. Hložek) - Schick (90.+2 Krmenčík)