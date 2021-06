Tréner Belgicka pred šlágrom: Všetci sa zameriavajú na Ronalda a jeho rekordy

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo už prekonal rekord v počte gólov na majstrovstvách Európy (14), stal sa prvým hráčom, ktorý skóroval na piatich záverečných turnajoch ME a zároveň so 109 gólmi vyrovnal historický rekord Iránčana Aliho Daeiho v počte zásahov v reprezentačnom tíme.

V nedeľu večer však stojí pred 36-ročným najlepším svetovým kanonierom veľká výzva - pomôcť obhajcovi trofeje Portugalsku vyradiť jedného z najväčších favoritov na zisk víťaznej trofeje a svetový tím číslo 1 podľa rebríčka FIFA Belgicko.

"Pýtate sa ako dokážeme zastaviť Ronalda? Odpoveď je - tímovým výkonom. V tom bola vždy naša sila. Médiá sa zameriavajú na Ronalda a jeho rekordy, ale Portugalsko má viacero silných individualít. Nesmieme podceniť kvality Bernarda Silvu či Dioga Jotu. Portugalsko má dosť hráčov, ktorí z ničoho nič dokážu streliť gól," skonštatoval obranca Belgicka Toby Alderweireld.

Portugalský tréner Fernando Santos vyzdvihuje fakt, že Belgicko má veľa skvelých futbalistov a nemá problém so strieľaním gólov. "Majú hráčov, ktorí vedia ovplyvniť zápas. Nebude to však o individuálnych výkonoch, ale o tíme. Tento zápas bude pre nás ako finále. Verím, že moji hráči budú lepší ako ich súperi a nájdu si cestu k víťazstvu," vyhlásil Fernando Santos na webe UEFA. Jeho náprotivok z belgickej lavičky Roberto Martínez podotkol: "Sme sústredení a motivovaní. Cítim, že v našom tíme drieme veľa energie a vzrušenia. Portugalsko je výborne pripravený mančaft, ktorý sa vie prispôsobiť okolnostiam. A nezáleží na to, či je to otvorený alebo taktikou zviazaný zápas."

Súboj Portugalsko - Belgicko odohrajú v nedeľu od 21.00 h na sevilskom štadióne La Cartuja, kde Slováci pred pár dňami utŕžili výprask od Španielov 0:5.