Škótom strelili tri góly: Chorváti si vybojovali postup do osemfinále

Chorvátski futbalisti si vybojovali postup do osemfinále ME 2020.

V záverečnom kole D-skupiny zdolali v Glasgowe Škótov 3:1. Vicemajstri sveta postúpili z 2. miesta, tretích Čechov preskočili v tabuľke zásluhou vyššieho počtu strelených gólov.

Súboj, v ktorom by remíza znamenala pre oba tímy stop na turnaji, rozhodli Chorváti dvoma gólmi po prestávke. Ich autormi boli Luka Modrič a Ivan Perišič. V prvom polčase skóroval za Chorvátov Nikola Vlašič, za Škótov vyrovnal Callum McGregor.

D-skupina:

Glasgow

Chorvátsko - Škótsko 3:1 (1:1)

Góly: 17. Vlašič, 62. Modrič, 77. Perišič - 42. McGregor. Rozhodovali: Rapallini - Belatti, Bonfa (všetci Arg.), ŽK: Lovren - McKenna, 9896 divákov

zostavy:

Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Vida, Gvardiol (71. Barišič) - Kovačič, Brozovič – Perišič (81. Rebič), Modrič, Vlašič (76. Ivanušec) – Petkovič (71. Kramarič)

Škótsko: Marshall – McTominay, Hanley (33. McKenna), Tierney - O'Donnell (84. Paterson), Armstrong (70. Fraser), McGinn, McGregor, Robertson – Dykes, Adams (84. Nisbet)

Škóti sa na svojom štadióne v Hampden Parku na súpera "vrhli" a už v prvých desiatich minútach mali príležitosť zahrávať tri rohové kopy. Najbližšie ku gólu boli v tejto pasáži v 6. minúte, keď McGinn poslal loptu pred bránu a Adamsovi chýbalo iba veľmi málo, aby ju dorazil do siete. Úradujúci vicemajstri sveta však ukázali svoje skúsenosti. Úvodný tlak súpera prečkali bez újmy a skórovali z prvej príležitosti. V 17. minúte Modrič poslal center do šestnástky na Perišiča, ten vyhral hlavičkový súboj a "sklepol" loptu na Vlašiča, ktorý nemal problém skórovať. Škótov inkasovaný gól na chvíľu zaskočil, no potom sa opäť vrhli do útoku. McGinnovi sa však v 24. min nepodarilo opäť nájsť pred bránou Adamsa a onedlho si brankár Livakovič poradil aj s jeho slabou strelou. V závere prvého polčasu už Škóti nehrali tak aktívne ako v úvode, no aj tak sa im podarilo vyrovnať. Chorvátska obrana v 42. minúte odkopla loptu zo šestnástky iba na Calluma McGregora a ten zamieril presne k žrdi. Kapitán Celticu Glasgow zaznamenal nielen premiérový gól Škótov na šampionáte, ale aj svoj prvý v 33. štarte v reprezentácii.

Oba tímy nastúpili na druhý polčas s vedomím, že musia skórovať, inak sa ich vystúpenie na šampionáte skončí. Obraz hry sa zmenil, loptu na kopačkách začali mať prevažne Chorváti. V 50. minúte sa vybral do útoku krajný obranca Gvardiol, dokázal sa vyhnúť ofsajdovej pasci a išiel sám na brankára, no lopta mu ušla a gól z toho nebol. Podobne dobrú prienikovú prihrávku dostal onedlho aj Perišič, no do tesného ofsajdu. Gól bol na vlásku a vicemajstri sveta sa ho dočkali v 62. minúte. Po sérii prihrávok sa lopta dostala k Modričovi, útočník Realu Madrid napriahol vonkajším priehlavkom a trafil nádherne do šibenice. Poisťujúci zásah pridal v 77. minúte Perišič hlavou po rohovom kope, keď si nabehol k prednej žrdi na center Modriča. Škóti preukázali pred vlastnými divákmi snahu a nadšenie, no kvalitou za Chorvátmi zaostali.

tabuľka:

1. Anglicko 3 2 1 0 2:0 7*

2. Chorvátsko 3 1 1 1 4:3 4*

3. Česko 3 1 1 1 3:2 4*

4. Škótsko 3 0 1 2 1:5 1