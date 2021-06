Stopercentní Belgičania vyhrali skupinu, Rusi na šampionáte končia

Futbalisti Belgicka zvíťazili vo svojom záverečnom zápase B-skupiny ME 2020 v Petrohrade nad Fínskom 2:0.

S plným počtom 9 bodov skončili v tabuľke na 1. mieste. Fíni obsadili s tromi bodmi 3. miesto a musia čakať na vývoj v ďalších skupinách.

O triumfe rozhodli zverenci Roberta Martineza v druhom polčase, keď si dal v 74. minúte vlastný gól Lukáš Hrádecký, druhý pridal Romelu Lukaku o sedem minút neskôr.

Fíni skončili v tabuľke na treťom mieste, o ich postupe do osemfinále bude závisieť od výsledkov v ostatných skupinách. Suomi však majú len tri body a pasívne skóre, čo im veľmi reálne šance nedáva. Do vyraďovacej fázy postupujú prvé dva tímy a štyri najlepšie z tretích miest zo šiestich základných skupín.

Belgičania mali zápas pevne pod kontrolou už od úvodného hvizdu. Fínov zatlačili na ich polovici, ale gólové šance si nedokázali vypracovať. V 23. minúte si po akcii De Bruyneho takmer do vlastnej siete zrazil Arajuuri a tri minúty pred koncom polčasu výborne zasiahol Hradecký po strele Dokua. Na tieto dve najväčšie šance Belgičanov nedokázali Fíni odpovedať, severania sa na polovicu súpera dostali iba sporadicky, ale v prvej 45-minútovke sa napokon tlaku favorita dokázali ubrániť. V úplnom závere prvého dejstva sa Belgičania dožadovali pokutového kopu, keď O'Shaughnessy zastavil Hazarda, ale nemeckí arbitri správne rozhodli, že sa nejednalo o faul.

Aj po prestávke pokračovala prevaha Belgicka, ale "červení diabli" si stále dlhé minúty nedokázali vypracovať gólovú šancu. V 53. minúte mal dobrú možnosť Hazard, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope, ale mieril iba do rúk Hradeckého. O desať minút mal ten istý hráč ešte lepšiu možnosť, ale brankár Fínov tentokrát vytiahol bravúrny zákrok. Belgičania potom strelili gól zásluhou Lukakua, ktorého vysunul De Bruyne, ale VAR napokon odhalil milimetrový ofsajd a arbitri tento gól neuznali. O desať minút neskôr však favorit zlomil súpera aj s dávkou šťastia. Vermaelen vyskočil najvyššie po rohovom kope a hoci trafil iba do žrde, loptu si následne vrazil do brány brankár Hradecký. Belgičania napokon pridali ešte jeden gól, keď sa opäť po spolupráci s De Byruynem presadil kanonier Lukaku.

Dánski futbalisti postúpili do osemfinále majstrovstiev Európy. V pondelkovom záverečnom vystúpení v B-skupine zdolali v Kodani Rusov 4:1, a keďže Fíni prehrali s Belgičanmi 0:2, Dáni obsadili v tabuľke druhé miesto.

Úvod zápasu veľa vzruchu nepriniesol, prevahu mali skôr Dáni, no nedokázali si vytvoriť priestor na zakončenie. Rusi vyčkávali na protiútoky a skúšali to nakopávanými loptami na Dziubu. Po jednej z kontier sa dostal do šestnástky Golovin, dokázal sa uvoľniť, ale trafil stred brány, kde bol pozorný Schmeichel. Rusi postupne vyrovnali hru, ale bez vážnejšieho ohrozenia domácej bránky. A Dáni to využili. V 29. minúte ešte Höjbjerg tesne minul, ale o deväť minút neskôr sa už diváci v Kodani tešili. Damsgaard dostal loptu tesne za hranicou šestnástky a technicky trafil ideálne, Safonov ani nestihol reagovať - 1:0.

Rusi začali druhý polčas aktívne, ale Dáni ich tlak ustáli a v ofenzíve boli nebezpečnejší. Ich snahu korunoval v 59. minúte, keď Rusi hrubo chybovali v rozohrávke, Kuziajev sa snažil prihrať Safonovovi, ale lopta sa dostala k Poulsenovi a ten bez problémov zvýšil na 2:0. Druhý zásah Dánov nakopol, hostia si nevedeli poradiť s vysokým napádaním súpera. Hoci pôsobili miestami až bezradne, predsa sa im podarilo zdramatizovať záver, keď Vestergaard fauloval v šestnástke Soboleva a Dziuba premenil jedenástku. Napätie však vydržalo iba necelých desať minút, po rohovom kope Safonov predviedol sériu výborných zákrokov, ale na Christensenov projektil spoza šestnástky už nemal nárok - 3:1. Neprešli ani tri minúty a Rusi dostali knokaut, keď z protiútoku skóroval Maehle a definitívne rozhodol o triumfe Dánov.

B-skupina - 3. kolo:

Petrohrad

Fínsko - Belgicko 0:2 (0:0)

Góly: 74. Hrádecký (vlastný), 81. Lukaku. Rozhodovali: Brych – Borsch, Lupp (všetci Nem.)

Fínsko: Hrádecký – Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen (70. Alho) – Lod (90.+1 Forss), Sparv (59. Schüller), Kamara – Pohjanpalo (70. Kauko), Pukki (90.+1 Jensen)

Belgicko: Courtois – Boyata, Denayer, Vermaelen – Trossard (75. Meunier), De Bruyne (90.+1 Vanaken), Witsel, Chadli – Doku (76. Batshuayi), Lukaku (84. Benteke), Hazard

Kodaň

Rusko - Dánsko 1:4 (0:1)

Góly: 70. Dziuba (z 11 m) - 38. Damsgaard, 59. Poulsen, 79. Christensen, 82. Maehle. Rozhodovali: Turpin – Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Kudriašov, Divejev - Delaney

Rusko: Safonov – Divejev, Džikija, Kudriašov (67. Karavajev) – Mario Fernandes, Ozdojev (62. Žemaletdinov), Zobnin, Kuziajev (67. Muchin) – Mirančuk (62. Sobolev), Dziuba, Golovin

Dánsko: Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard -Wass (61. Stryger Larsen), Höjbjerg, Delaney (86. Jensen), Maehle - Braithwaite (85. Cornelius), Poulsen (61. Dolberg), Damsgaard (72. Nörgaard)