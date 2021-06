EURO ako obrovský biznis: Takéto peniaze sa točia na šampionáte

Čo by sa stalo, ak by sa ani na druhý pokus neuskutočnili majstrovstvá Európy vo futbale?

Množstvo fanúšikov by prišlo o veľké zážitky, hráči o možnosť vylepšiť svoju futbalovú značku a vo veľkom by utrpel najmä futbalový marketing, ktorý na takýchto podujatiach aj vďaka televíznym právam a sponzorstvu veľkých firiem generuje milióny eur.

"Sledovanosť celého turnaja Euro 2020 sa odhaduje na viac ako dve miliardy divákov, pričom jednotlivé zápasy sleduje okolo 140 - 150 miliónov ľudí. V Nemecku zaplatili médiá za vysielacie práva na zápasy 150 miliónov eur. Televízne siete BBC a ITV zaplatili za práva vysielať vo Veľkej Británii spolu 160 miliónov eur. Šancu zviditeľniť sa na tomto prestížnom podujatí si nenechali ujsť ani významné značky na trhu. Heineken, ktorý je hlavným sponzorom, investuje do šampionátu takmer 38 miliónov eur, Coca-Cola približne 29 miliónov eur," informuje spoločnosť KPMG vo svojej tlačovej správe.

Aktuálny šampionát sa zapísal do histórie už pred jeho začiatkom. Nielen tým, že sa pre pandémiu koronavírusu posunul o jeden rok, ale najmä pre revolučný formát s 11 dejiskami naprieč celou Európou. Novinka, ktorá nesúvisí s pandémiu, je uvedenie systému video asistenta rozhodcu (VAR).

Viacerí hráči vnímajú toto podujatie ako skvelú príležitosť na prezentáciu svojho talentu. "Mnoho klubov a hráčov odložilo rozhodnutie o prestupe na obdobie po turnaji. V prípade úspechu by si hráči mohli pred začiatkom novej sezóny vyberať z lukratívnejších prestupových dohôd. Okrem slávy a prestíže každý tím za účasť na turnaji získa 9,25 milióna eur. Mužstvá, ktoré postúpia, majú nárok na ďalšie bonusy. Víťaz, ktorý odohrá spolu sedem zápasov, môže dostať až 34 miliónov eur," pokračuje KPMG vo svojej analýze finančných dopadov počas ME.

Predaj vysielacích práv miestnym mediálnym spoločnostiam prináša podujatiu značné príjmy. V Nemecku môžu za poplatok 150 miliónov eur vysielať stanice ARD a ZDF takmer všetky zápasy naživo, pokrýva to aj internet a platformy sociálnych médií. Podobne si vysielacie spoločnosti BBC a ITV zabezpečili práva na pokrytie turnaja vo Veľkej Británii, za čo zaplatili 160 miliónov eur. Medzi investorov, ktorí sponzorujú podujatie najvyššou sumou sa zaraďuje Heineken (38 miliónov eur), Coca-Cola (29 miliónov eur), Alipay (24 miliónov eur) a Booking.com (21 miliónov eur).

"Tento rok sa ku globálnym sponzorom pridali aj nové značky: Alipay, Booking.com, FedEx, Heineken, Qatar Airways, SOCAR, Takeaway.com, Tik Tok, Vivo a Volkswagen. V aktuálnom turnaji sú hlavným sponzorom len dve značky, ktoré zostali z predchádzajúceho ročníka: Hisense a Coca-Cola. Väčšina nových sponzorov sa zameriava na fanúšikov digitálneho veku. Celkovo možno povedať, že nová paleta sponzorov je vyskladaná z mladších značiek. Potvrdzuje to aj fakt, že zatiaľ čo priemerný korporátny vek sponzorov Euro 2016 bol 84 rokov, pri sponzoroch aktuálnej súťaže Euro 2020 je to iba 44 rokov. Značka Tik Tok v čase predchádzajúceho turnaja ME ešte ani neexistovala. Zaujímavosťou je, že Tik Tok spolu s Alipay, Hisense, a Vivo - ako čínske spoločnosti - prejavili záujem o sponzorstvo v európskom futbale. Len pre porovnanie, Čína je krajina s viac ako 1,4 miliardami obyvateľov a finále Euro 2016 videlo približne 56 miliónov ľudí," dodáva KPMG.