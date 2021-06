Slovenskí futbalisti sa presunuli z Petrohradu do Sevilly: Sú pripravení na ťažké podmienky?

Presun mali naplánovaný do posledného detailu. Slovenská futbalová reprezentácia nateraz ukončila petrohradské pôsobenie na EURO 2020 a v pondelok popoludní nabrala kurz Sevilla, kde odohrá v stredu rozhodujúci zápas o postup do osemfinále s domácimi Španielmi (18.00 hod., RTVS 1).

V srdci Andalúzie ich čaká žeravá vyhňa a aj mimoriadne nabudený súper, ktorý po dvoch neúspešných vystúpeniach musí uhrať kvalitný výsledok. Slovenskí reprezentanti si ešte poslednýkrát zatrénovali v pretrohradskom prechodnom pôsobisku - športovom centre ruského prvoligového klubu Zenitu Petrohrad. Po obede sa presunuli na letisko a po vyše päťhodinovom lete zamierili do Sevilly, kde ich čaká rozhodujúci boj o miestenku v osemfinále.

Do tretice...

Bude to už po tretí raz, keď sa o osude slovenských futbalistov na významných podujatiach bude rozhodovať v poslednom stretnutí skupiny. Po tom, čo v roku 2010 na MS v Juhoafrickej republike a na EURO 2016 vo Francúzsku zvládli súboje, slovenskí fanúšikovia veria, že sa im to podarí aj tentoraz. A veria si aj samotní futbalisti! „Keby nám niekto povedal, že budeme po dvoch zápasoch na EURO na druhom mieste a budeme bojovať o postup, neverili by sme tomu. Dnes je to tak a urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli postupový výsledok,“ vyjadril sa pred odletom do Sevilly Ondrej Duda (26). Duel Španielov proti Poliakom sledovali slovenskí reprezentanti spolu a hneď sa bavili o hre nášho súpera. „Jedno je však isté, že do zápasu musíme ísť s tým, čo nás doteraz zdobilo, kompaktnosť, bojovnosť a organizácia,“ dodal stredopoliar Juraj Kucka (34).

Verí aj tréner

Situácia v E-skupine je zamotaná, každý môže postúpiť aj vypadnúť, všetci majú svoj osud vo vlastných rukách. To zdôraznil aj tréner našich Štefan Tarkovič (48), ktorý pripomenul rebríček FIFA. „V ňom sme momentálne na 36. mieste. Španieli sú šiesti, Švédi osemnásti, Poliaci na 21. mieste...“ zamyslel sa tréner a hneď dodal: „Podstatné je, že stále môžeme o svojom osude rozhodnúť my sami. Za mňa aj mužstvo môžem povedať, že pre úspech urobíme všetci maximum. Ja som vždy mužstvu veril, vždy! A verím mu aj v zápase proti Španielsku.“

Zmeny Pásiem

Výhodou Španielov voči Slovákom bude to, že sú v Seville plne aklimatizovaní. To si myslí športový lekár Pavel Malovič, ktorý pôsobí na EURO ako dopingový komisár. Zároveň však tvrdí, že na rozhodujúci zápas budú naši hráči pripravení dostatočne. „Horúčavy boli aj v Petrohrade. V Seville je dokonca ešte suchší vzduch. Naši menia časové a klimatické pásmo, preto bude dôležité nastaviť na tých pár dní biorytmus. Pre tieto účely majú hráči k dispozícii špeciálne iontové nápoje. Keď dodržia pitný režim a dostatočný spánok, ktorý by mal byť kvôli petrohradským bielym nociam kvalitnejší, nevidím v tomto smere v príprave problém. Z futbalovej stránky je to už iná vec,“ vyjadril sa pre Nový Čas Pavel Malovič.