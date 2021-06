Španieli majú nôž na krku: Azpilicueta hovorí, ako musia hrať proti Slovensku

Cesar Azpilicueta sa domnieva, že španielska futbalová reprezentácia by sa na ME 2020 mohla inšpirovať triumfom Chelsea v Lige majstrov.

Podľa obrancu londýnského klubu "The Blues" pod novým trénerom Thomasom Tuchelom preradili na vyšší rýchlostný stupeň. Vo finále LM zdolali Manchester City 1:0. Španieli po remízach s Poľskom (1:1) a Švédskom (0:0) v E-skupine šampionátu dúfajú v rovnaké prebudenie proti Slovensku. Španielsko figuruje pred stredajším duelom na tretej priečke a má nôž na krku. Slovensko je s tromi bodmi druhé. .

"Nejde o to ako začnete, ale ako skončíte. Videl som to tento rok v Lige majstrov. Do januára sa nám veľmi nedarilo. Ľudia nás už odpísali, ale netreba to vzdávať," citovala slová Azpilicuetu agentúra AFP. "Boli by sme radi, keby sme boli v komfortnejšej situácii, ale vo futbale sa zriedka stane to, čo očakávate. Žijeme a sme odkázaní sami na seba. Musíme byť skromní, sebakritickí a musíme korigovať naše chyby. Je to zápas hop alebo trop, takže k nemu musíme pristupovať zodpovedne," dodal.