Jediné Ronaldove gesto spôsobilo obrovské straty: Hodnota Coca-coly sa prepadla o miliardy

Len posunul dve fľašky obľúbeného nápoja. Ronaldo na tlačovke svojim gestom spôsobil svetovej značke prepad o 1,6% tržnej hodnoty, keď odmietol piť Coca-Colu a vyzval všetkých, aby zvolili obyčajnú vodu.

🥤👀 Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'... #POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II

Pre značku to znamenalo okamžitý prepad a jej hodnota klesla o 4 miliardy dolárov. Zatiaľ čo ešte pred tlačovkou bola na úrovni 242 miliárd, po Ronaldovom jednoduchom geste to bolo už "len" 238 miliónov. Zároveň klesli aj ceny akcií, približne o jeden dolár.

Since Cristiano Ronaldo removed the two Coca-Cola bottles from his vicinity in favor of water, Coca-Cola have lost a total of $4 billion in value.https://t.co/4wtinuaUjV pic.twitter.com/IgiEefKbZa