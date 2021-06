Takto si to nepredstavoval: Hviezdny Nemec sa vrátil do reprezentácie a pokazil, čo mohol

Návrat Matsa Hummelsa do nemeckej futbalovej reprezentácie na vrcholnej scéne mal trpkú príchuť.

Z utorkového súboja futbalových velikánov Francúzsko - Nemecko na ME ubehlo necelých 20 minút, keď si nemecký stopér nešťastne zrazil center Lucasa Hernándeza za chrbát bezmocného Manuela Neuera.Francúzi strelili aj ďalšie dva góly, oba však padli z ofsajdových pozícií, a tak sa netradičný duel posledných dvoch majstrov sveta v skupinovej fáze skončil tesnou výhrou úradujúceho svetového šampióna.

Výborný vstup do turnaja: Francúzi si podmanili Mníchov a oslavujú

"Nemôžem ho viniť za gól. Bola to rýchla lopta a pre Matsa nebolo jednoduché vyčistiť priestor pred bránkou," skonštatoval tréner Nemecka Joachim Löw na adresu Hummelsa. "V zápase s veľkou intenzitou sme bojovali do konca, hráči sa celí odovzdali na ihrisku, nemám im čo vyčítať," doplnil nemecký kormidelník. "Kvalitný duel s množstvom talentu na oboch stranách. Neboli sme ďaleko od druhého gólu, ktorý by nás upokojil. Bol to súboj titanov," reagoval francúzsky kouč Didier Deschamps.

Francúzi boli futbalovejším tímom, najmä ich útočný trojlístok snov Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann spôsoboval v plnej rýchlosti Nemcom veľké problémy. Práve Hummels prehral niekoľko rýchlostných súbojov s Mbappém a potom mu zostávalo len modliť sa, aby francúzsky rýchlik neskóroval. Raz sa mu to za pomoci žrde aj podarilo, ale ukázalo sa, že gólu predchádzala ofsajdová situácia. Mužom zápasu sa stal francúzsky stredopoliar Paul Pogba, ktorý predviedol výborné čítanie hry aj niekoľko skvelých prihrávok vrátane tej na Hernándeza, ktorá bola súčasťou gólovej akcie Francúzov.

"Vyhrať na úvod šampionátu je dôležité a najmä nad súperom, akým je Nemecko. Do zápasu sme išli všetci jednotne. Keď bolo treba, útočili sme, a tiež sme spoločne trpeli v obrane. Hráme s nálepkou majstra sveta a nič nechceme podceniť," skonštatoval Pogba. "Výborný výkon s loptou aj bez nej. Pogba je kľúčový hráč Francúzov v strede poľa. Dopredu posielal skvelé prihrávky a dozadu ťo čistil spolu s Kantém," pochválil Pogbu bývalý nemecký reprezentant Steffen Freund, technický pozorovateľ UEFA.

Nemci pred troma rokmi "vybuchli" na svetovom šampionáte v Rusku, kde nepostúpili zo základnej skupiny. Aktuálne sa chcú dostať späť do špičky a zaútočiť na štvrtý titul majstra Európy. Francúzi sú zasa zložením tímu zrejme najväčším adeptom na zlato. Oba tímy v mimoriadne náročnej F-skupine ešte čakajú súboje s úradujúcim európskym šampiónom Portugalskom a nebezpečným Maďarskom. "Musíme sa dívať dopredu. Keď prehráte úvodný zápas v skupine a zostanú vám už len dva, dostanete sa pod tlak. Uvedomujeme si to, ale nechceme o tom rozprávať. Našou prioritou sú už len víťazstvá," podotkol nemecký stredopoliar Toni Kroos.

Kroos a spol. najbližšie nastúpia proti lídrom F-skupiny Portugalčanom v sobotu 19. júna opäť v domácom prostredí v Mníchove. Francúzov čaká v ten istý deň v Budapešti konfrontácia s Maďarmi.