Nádherný gól Portugalska: Desiatky presných prihrávok za sebou a dokonalé zakončenie

Maďari hostili v Budapešti obhajcov zlata spred piatich rokov Portugalčanov a v súboji ťahali za kratší koniec, keď prehrali hladko 0:3.

Dlho však s favoritom hrali bez gólov, ich súper však v závere pripravil tri údery. Najprv v 84. min brankára Pétera Gulácsiho prekonal obranca Raphael Guerreiro a po ňom sa dvakrát do listiny strelcov zapísal hviezdny Cristiano Ronaldo - konkrétne v 87. min aj v nadstavenom čase. Pre značku CR7 to boli góly číslo 10 a 11 na ME.

Práve posledný zásah Portugalska padol po perfektnej akcii celého tímu. Najprv si presnými prihrávkami vymieňali loptu po celej polovici ihriska a následne sa dostali do zakončenia, ktoré Ronaldo zvládol perfektne. Celkovo si prihrali futbalisti Portugalska pred gólom až 33-krát.