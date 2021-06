Parašutista pri páde na ihrisko zranil divákov: O čo vlastne šlo Greenpeace?

Protestujúci parašutista ekologickej organizácie Greenpeace, ktorý narušil štart utorkového šlágra futbalových majstrovstiev Európy medzi Francúzskom a Nemeckom (1:0), sa tesne vyhol katastrofe, no zranil niekoľko ľudí po tom, ako trafil televízne káble spojené so strechou štadióna.

Parašutista sa pokúšal pristáť na trávniku, kde už stáli hráči pripravení na úvodný hvizd, no podarilo sa mu to iba s veľkou ťažkosťou. Takmer skončil na tribúne medzi divákmi, dokázal sa ešte dostať do vzduchu a dopadnúť relatívne bezpečne na trávniku. Organizátori ho následne vyviedli zo štadióna.

Svojím počínaním však zranil niekoľko divákov, ktorých museli ošetriť v nemocnici, citovala britská agentúra PA zo stanoviska Európskej futbalovej únie (UEFA).

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9